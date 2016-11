Darío Roa guanya el primer campionat internacional de cub de Rubik d'Andorra

L'actual campió d'Espanya i top 10 mundial, Darío Roa, ha estat el guanyador del primer campionat internacional de cub de Rubik d'Andorra, amb un temps de 7,81 segons. La competició organitzada per Andorra Telecom va disputar-se a l'FNAC i va comptar amb la partició de 70 participants arribats de diferents països. A més, tal com va destacar un dels organitzadors en aquest campionat hi ha hagut un gran nivell entre els competidors, bona prova d'això és la participació al torneig de la campiona d'Europa de cub de Rubik amb els ulls tancats, Berta García. Els guanyadors es poden consultar a l'enllaç: http://www.cubecomps.com