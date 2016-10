Demanda d’absolució per a una dona condemnada per intentar blanquejar

La defensa d’una dona condemnada a dos anys i mig de presó i a pagar una multa d’un milió d’euros per intentar blanquejar diners ha recorregut la sentència. En el transcurs d’una vista al Tribunal Superior en va demanar ahir l’absolució, ja que considera que el delicte de la qual se l’acusa no està consumat perquè l’import que s’esperava no va arribar a mans de l’autor o del còmplice. La fiscalia, però, no comparteix aquesta interpretació i per això demana que es confirmi la sentència que va imposar el Tribunal de Corts. Assenyala que la dona coneixia l’origen il·lícit dels diners i que va actuar amb insistència per cobrar-los. Davant de tot plegat va assenyalar que gràcies a la “diligència” del banc es va poder evitar un cas de blanqueig.

Els fets van passar el 2009, quan la propietària d’una gestoria de Canillo, juntament amb un ciutadà espanyol i un d’italià amb qui tenia relacions professionals, va explorar la possibilitat d’impulsar projectes de negoci en comú, tenint en compte que les empreses respectives estaven en una situació complicada en un moment de gran crisi econòmica. Un d’aquests, que és el que va portar els tres implicats davant de la justícia, preveia atraure inversors d’origen àrab al Principat utilitzant el compte que la ciutadana andorrana tenia en una entitat bancària del país com a plataforma per canalitzar la inversió estrangera.

Va ser a través del ciutadà italià que van entrar en contacte amb un notari de Costa Rica que tenia un amic advocat a Anglaterra que estava interessat a portar 50 milions de dòlars al Principat i posteriorment 11 milions més. D’aquests diners, els tres processats i el notari costa-riqueny n’havien d’obtenir una comissió del 5%. Ni aquests ingressos ni la xifra inicialment anunciada, però, van arribar mai. L’abril del 2009, la ciutadana andorrana va rebre una transferència d’un banc anglès al seu compte de 8 milions de dòlars. Prèviament, ja s’havia entrevistat amb la seva entitat financera per demanar informació sobre la compravenda de commodities. Segons va explicar ella mateixa, la van informar que no hi havia cap problema sempre que es justifiqués l’origen dels diners.

L’arribada d’aquesta important xifra en un compte en què no hi havia gaire moviment va estranyar els serveis de prevenció del blanqueig del banc andorrà i van retenir els diners per verificar-ne la procedència. Es va constatar que hi mancaven uns codis i, després d’informar el contacte anglès, es va rebre un fax amb aquests. Paral·lelament, però, l’entitat anglesa va enviar una comunicació alertant que aquests 8 milions podien procedir d’un frau al banc. Posteriorment es va conèixer que el fax rebut amb els codis era fals i que tot plegat semblava un intent de frau intern dut a terme per un empleat “deslleial” del banc de Londres. Davant aquests fets, l’entitat andorrana va posar una denúncia.

Petició d’augment de pena per a dos acusats per tràfic de droga

El ministeri fiscal va demanar un increment de la pena a dos processats per tràfic de drogues que van ser condemnats a quatre anys i mig i cinc anys de presó, respectivament. La fiscalia reclama la imposició de set anys i mig de presó, que és el que ja va considerar quan el cas va ser analitzat pel Tribunal de Corts. Així mateix, reclama el pagament d’una multa de 180.000 euros. Per la seva banda, l’advocat de la defensa d’un dels processats sol·licita l’absolució del seu client, ja que assegura que la droga només era per al seu consum però no pas per vendre. Així, indica que no està provat que introduís aquest producte i que en la vista a Corts es van posar de manifest diverses contradiccions, mentre que va quedar provat que estava “enganxat” a l’heroïna. L’advocat de l’altre processat també en va demanar l’absolució, tenint en compte que mai ha estat controlat amb possessió de droga, els consumidors no el coneixen i no s’ha pogut trobar l’import que se suposa que hauria obtingut.