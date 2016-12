Demanen 2 anys i mig de presó per a un agent penitenciari per abús sexual

Un exagent penitenciari acusat d’agressió i abusos sexuals a la mestra de la presó i a dues exinternes s’enfronta a dos anys i mig de presó condicional i quatre d’inhabilitació, sol·licitats per la fiscal. L’exagent, que ara treballa a bombers, també és acusat d’un delicte d’amenaces a un exreclús, basades en la declaració feta aleshores per un exintern que va sentir crits i amenaces i va veure com els agents arrossegaven per terra un pres.

Els fets van tenir lloc entre l’abril i el setembre del 2012. L’exagent ja va ser empresonat l’octubre d’aquest any per les denúncies cursades per la mestra de la presó i per algunes internes. Ahir van poder tornar a declarar davant del Tribunal totes elles. Dues internes, una que l’havia acusat i una altra que actuava com a testimoni, van canviar la seva versió dels fets.

La mestra que va denunciar l’agent es va ratificar en tot allò que havia declarat sobre insinuacions com “me la pones dura” i va afirmar “sentir-se vulnerable”. Diu que va fugir de l’aula i després, a la sala dels agents, on no hi ha càmeres, li va tornar a fer insinuacions. Per tot, es va sentir molt malament i ho va comunicar a un agent administratiu, que ahir va declarar que la va veure plorant i molt angoixada aquell dia. La mestra diu que ha requerit des d’aleshores tractament psicològic perquè també, com a conseqüència de la denúncia, la gran majoria dels agents penitenciaris “em van fer el buit”, i de fet la van denunciar a la Policia per injúries perquè ella va dir que alguns havien actuat com a “suposats encobridors”. Per la seva banda, el processat ho nega tot i va dir que abans de les acusacions ell havia conversat amb la mestra i li va retreure que parlés amb els interns dels assumptes personals dels agents en les classes, perquè no era bo.

Pel que fa a les preses que el van denunciar, una va declarar en un principi que l’agent li havia fet un petó a la cuina i ahir va canviar la versió dels fets dient que es va tractar d’una “atansada i no d’una abraçada” i va negar cap mena de bes. Ella diu ara que no s’ho va agafar mai com una insinuació sexual sinó que va ser una manifestació de suport i un acte humà perquè aquell dia estava deprimida perquè pensava en el seu pare, que havia mort uns mesos abans, versió que van confirmar dos testimonis presencials.

La segona exinterna es va mantenir ahir en l’acusació que l’exagent en una ocasió li va alçar la faldilla i “em va dir que volia veure si estava depilada”. En una altra va entrar a la cel·la i li va fer dos petons a la cara, i en un altre moment ho va intentar a la boca però ella no el va deixar i la va besar al coll, segons va declarar aquesta exreclusa, qualificada per algunes internes, exinternes i també agents penitenciàries com una dona “provocadora” i “fantasiosa”.

La defensa va aportar un gran nombre d’agents i exagents penitenciaris que, malgrat no ser testimonis presencials, van opinar que no es creien la versió de les denunciants i van manifestar que donaven suport a l’acusat, com ja havien fet a través d’un escrit signat. La defensa també va aprofitar la seva presència per demostrar que en la revisió que es fa de les cel·les, i on presumptament es van donar els fets que denuncia l’exreclusa, sempre són dos els agents que hi són presents i va contradir així la versió de l’expresa, que diu que ell estava sol.

Es destapen irregularitats a la presó

El judici celebrat ahir contra un exagent penitenciari acusat dels presumptes delictes d’agressions sexuals i abús sexual amb prevalença a major d’edat i d’un delicte major d’amenaces, va destapar ahir certes irregularitats i disfuncions al si del centre penitenciari, tant en el moment en què es van donar els fets, ara fa més de quatre anys, com en l’actualitat. Disfuncions independentment dels fets que es van jutjar ahir. Parlem d’irregularitats en el cos penitenciari i en el funcionament intern.

Anem per parts. Segons alguns testimonis, la majoria d’agents penitenciaris que van donar suport a l’agent processat amb un escrit firmat per gran part del col·lectiu d’agents i que van denunciar la mestra per injúries el 2012, la mestra parlava als alumnes de coses íntimes i personals dels agents. Per això alguns interns havien presentat una queixa a la direcció d’aleshores per justificar que deixaven les classes. A la pregunta de la lletrada que defensa la mestra de què es feia en aquestes queixes, els mateixos agents diuen que desconeixien què es feia o que no passava res. Per tant, els agents penitenciaris desconeixen quines conseqüències tenen aquests escrits dels interns.

Altres irregularitats que s’hauran de provar són relatives a les gravacions que s’enregistren d’algunes de les més de 200 càmeres que hi ha al centre. Ahir la mestra que va denunciar l’agent va declarar que havia demanat a la direcció gravacions del que ella diu que va passar a la sala on dóna classes. Aquestes gravacions no les va obtenir, però és més, qui vigila les càmeres va afirmar que “depèn de l’angle no s’agafa tot en la imatge i hi ha alguns punts que la càmera no enregistra”. A més, pel que fa als agents penitenciaris que van declarar en favor del processat, referint-se a l’amenaça a un intern de què se l’acusa van dir que s’havia demanat a la direcció que “les càmeres tinguessin també gravadores de veu perquè estem indefensos davant la paraula dels interns”, va dir una agent, que va confessar que el mateix intern també l’havia denunciat a ella.

Just aquesta agent penitenciària va manifestar que “fa poc vaig fer un informe a la direcció de la presó sobre el que jo considero que és un abús d’un altre agent penitenciari”, va dir. La qual cosa deixa palès que hi hauria d’haver certs expedients disciplinaris o investigacions a alguns agents en curs i que l’ambient a la presó no ha de ser gaire adequat entre els companys.

Una altra irregularitat detectada i destacada per la fiscal va ser el document imprès en suport de l’agent processat que va ser lliurat a algunes internes perquè el signessin. Segons el testimoni d’una d’elles va ser una interna, que en un primer moment va acusar el processat i que ahir va canviar totalment la seva versió, qui va entrar aquest document imprès, que al parer de la fiscal no hauria d’haver estat mai en contacte amb les recluses.

Finalment, la fiscal també es va sorprendre ahir quan una de les agents que va declarar en qualitat de testimoni, cridada per la defensa, va dir que havia tingut accés a la declaració efectuada per la mestra en què acusava molts agents de ser “suposats encobridors” del processat. Segons la fiscal, aquesta agent no hauria d’haver tingut cap contacte amb aquesta declaració, que és dins del sumari judicial.