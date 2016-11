Detectats tres casos nous de VIH a Andorra durant l'any 2015

Aquest dijous se celebra el Dia Mundial de la Sida i aprofitant aquesta data el Ministeri de Salut ha donat a conèixer l'estat de la malaltia al país. Durant l'any 2015 s'han detectat tres nous casos de VIH, dos d'ells causats per conductes sexuals perilloses i l'altre es desconeix. En total ja són 72 casos registrats de sida al país i en la seva majoria són homes d'entre 20 i 49 anys. Tot i això, Andorra presenta una taxa d'incidència de 3,87 casos nous per cada 100.000 habitants, una xifra inferior a la mitjana europea i a la dels països veïns.

Per la seva banda, el Ministeri de Salut també ha organitzat diferents actes per commemorar aquest dia, com per exemple la realització de proves gratuïtes de detecció de la malaltia als Centres d'Atenció Primària, la distribució de preservatius a cada parròquia i la conferència 'Infecció per VIH/sida: horitzó 2020', a càrrec del doctor Josep M. Gatell, copresident del Centre Català d'Investigació i Desenvolupament de vacunes contra la sida. A més, l'edifici de la Casa de la Vall s'il·luminarà de color vermell de les 19 a les 24 hores.

Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Sida, aquest dijous 1 de desembre, el Ministeri de Salut ha donat a conèixer les dades del VIH a Andorra. Així, durant l'any 2015 s'han detectat tres nous casos de la malaltia al país, tots ells homes amb una mitjana d'edat de 40 anys, tot i que també s'han notificat dos casos més diagnosticats en anys previs. Aquestes dades suposen una taxa d'incidència de 3,87 casos nous per cada 100.000 habitants, una xifra inferior a la registrada l'any anterior, de 6,53 nous casos. A més, Andorra disposa d'una mitjana inferior que els països veïns, atès que a Espanya la taxa és de 7,4 i a França, un 5,9 de casos nous. La mitjana europea també és força superior i se situa en 17,6 casos per 100.000 habitants, ja que durant el 2015 s'han identificat 153.407 casos nous de VIH a Europa.

La principal causa de contagi en l'àmbit andorrà continua sent les relacions sexuals de risc, atès que dels tres malalts detectats dos d'ells són per pràctiques sexuals sense precaució. Un dels casos va ser per conducta homosexual de risc, un altre per conducta heterosexual de risc i del tercer no es disposa informació sobre el contagi.

Cal recalcar que en l'actualitat hi ha 72 casos registrats de VIH/sida al país, dels quals un 83,33% correspon a homes i un 16,66% a dones. Tot i això, la taxa de prevalença d'aquesta malaltia se situa en un 0,093%.



D'altra banda, un 60,9% dels casos registrats tenen el seu origen en la conducta sexual de risc, sobretot centrada en les relacions heterosexuals amb un 49,06% i homosexuals amb un 47,17%, atès que la resta, un 3,77% corresponen a relacions bisexuals. Un altre dels factors de contagi sol ser les drogues via parenteral, amb un 14,9%, i en tercera posició com a factors de risc es troba el binomi de conductes sexuals més drogues, amb un 6,9%. La resta de casos pertanyen a altres tipologies o es desconeix la informació referent al contagi.

A més, dels casos existents al país, 58 pateixen VIH+ (persones exposades al virus però que no necessàriament han desenvolupat la malaltia), 8 pateixen sida (la condició causada pel virus VIH que ataca fortament el sistema immunològic) i només 6 desconeixen la situació de la malaltia. Per un altre costat, 48 dels casos han estat en tractament antiviral durant l'any 2015.



Aquestes dades s'extreuen de l'Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del Ministeri de Salut, que compta amb la participació dels diferents professionals del país, els laboratoris d'anàlisis clíniques i les farmàcies, ja que cal recordar que la vigilància dels casos de VIH/sida es produeix d'acord amb declaracions individuals, confidencials i no nominals. Les xifres posen de manifest que la infecció del VIH continua sent un dels grans problemes de la salut pública, per això des del Ministeri de Salut es recorda la importància de la prevenció de la malaltia.

El Ministeri de Salut també s'ha afegit als actes de sensibilització, prevenció, promoció i diagnòstic precoç de la malaltia que es duran a terme a tot el món aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Sida. Durant aquest dijous, 1 de desembre, els Centres d'Atenció Primària, les farmàcies i els Punts Joves de cada parròquia distribuiran preservatius a totes aquelles persones que sol·licitin informació sobre la malaltia. A més, durant tot el dia, els Centres d'Atenció Primària realitzaran proves diagnòstiques del VIH de forma gratuïta. El Centre de Congressos d'Andorra la Vella també acollirà a les 20.30 hores, la conferència 'Infecció per VIH/sida: horitzó 2020', a càrrec del doctor Josep M. Gatell, consultor sènior del servei de malalties infeccioses i sida de l'Hospital Clínic, catedràtic de medicina de la Universitat de Barcelona i copresident del Centre Català d'Investigació i Desenvolupament de vacunes contra la sida, on també participarà el doctor Marc Pascual, del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària.



A l'últim, un dels actes més vistosos arribarà aquest dijous de les 19 a les 24 hores, quan l'edifici de la Casa de la Vall s'il·luminarà de color vermell per commemorar el Dia Mundial de la Sida.