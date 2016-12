Detenció d’un home de 46 anys per lesionar el fill de 4 mesos

La policia va detenir dijous passat, 1 de desembre, a Escaldes-Engordany, un home resident de 46 anys com a suposat “implicat en unes lesions que va patir el seu nadó i que van comportar el seu ingrés hospitalari el 14 de novembre passat”. Mig mes després d’haver provocat les lesions i per ordre judicial, la policia va detenir l’home. El nadó té quatre mesos i es tracta d’un cas judicialitzat, per la qual cosa des del cos policial i des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) no s’han donat més dades.

La policia va ser la primera a actuar davant d’un requeriment de maltractaments el mateix 14 de novembre, quan el nadó va ser ingressat. Es va obrir un dossier i posteriorment, quinze dies després, i per ordre de la fiscalia, la policia va procedir a detenir l’home.

Per altra banda, la setmana passada la policia va intervenir en dos casos d’agressions físiques a la parella. Un va ser a Canillo el mateix dijous,

1 de desembre, quan es va detenir una dona resident de 37 anys com a suposada autora d’una agressió física a la seva parella. En l’altre es va detenir un home no resident de 29 anys com a suposat autor d’una agressió física a la seva parella a la sortida d’un local nocturn de la Massana.

A més la policia va detenir un jove resident de 23 anys per trencament d’una privació judicial del permís de conducció. Altres detencions efectuades la setmana passada són per possessió de drogues. Una és la d’un home no resident de 33 anys quan entrava al Principat amb 0,3 grams d’heroïna i 4,7 grams de marihuana. L’altra és la d’un jove resident de 18 anys per tenir una balança de precisió i 9,5 grams de marihuana “presumptament destinats a la venda”, segons diu l’informe de la policia.

Finalment, un resident de 38 anys va ser detingut per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa després de tenir un accident de circulació amb danys materials a Escaldes-Engordany.