Diferents generacions descobreixen els sons de l'univers en un nou taller de L'espai

Els usuaris de L'espai han pogut participar aquest dimecres en un taller intergeneracional sobre els sons de l'univers acompanyats pels seus néts que gaudeixen de vacances durant aquesta setmana. L'astrònom del Centre d'Observació de l'Univers d'Àger, Joan Pujol, ha explicat de manera gràfica com les orelles poden escoltar a través de l'aire els diferents sons que es produeixen a la Terra, i quins es podrien escoltar a l'espai si ens acostéssim als diferents planetes o al Sol.

Al voltant d'una quinzena de persones han participat aquest dimecres en un taller intergeneracional organitzat per L'espai, el centre social d'activitats i formació per a la gent gran de la Fundació Crèdit Andorrà. Avis i néts han pogut conèixer més sobre l'univers i els sons que podríem escoltar si ens acostéssim al Sol, als planetes o a les estrelles.

L'astrònom del Centre d'Observació de l'Univers d'Àger, Joan Pujol, ha fet un viatge sonor amb els participants per mostrar-los els sons que es poden escoltar a la Terra quan hi ha objectes en moviment perquè l'aire els propaga, i els ha comparat amb els que es podrien escoltar a l'univers, on no hi ha cap element que els transmeti. Segons Pujol, el Sol podria produir un so “molt curiós i enigmàtic”, Júpiter té un camp magnètic “molt potent”, i la part més espectacular dels sons es podria escoltar si ens acostéssim als púlsars perquè generen també un gran camp magnètic.

Durant aquesta setmana, L'espai oferirà altres tallers intergeneracionals com un contacontes o la projecció de la pel·lícula 'El petit Nicolau'.