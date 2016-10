Dilluns s’obre el període d’inscripcions per a les activitats de Tots Sants

El proper dilluns i fins al 26 d’octubre, s’obre el període d’inscripcions per a les activitats de Tots Sants que organitzen els departaments d’Esports i d’Infància del Comú d’Escaldes-Engordany. Els dies 10 i 11 d’octubre les inscripcions són per als usuaris dels espais lleure comunals, els dies 12,13 i 14 d’octubre per als residents a la parròquia i a partir del dia 17 d’octubre les inscripcions estan obertes a tothom.

Les activitats estan adreçades a infants i joves de 6 a 16 anys i es realitzen durant la setmana de vacances escolars el 31 d’octubre i els dies 2,3 i 4 de novembre.

Aquesta setmana d’activitats es caracteritza per ser una setmana modular, ja que els infants es poden inscriure a les activitats que més els agradin, combinant esport i lleure. També s’ofereix l’opció de dinar a un preu de 24,80 euros els quatre dies. A més a més, per la comoditat dels pares també es disposa d’un servei d’acollida al pavelló Prat Gran (gratuït) a les 8:45 fins a l’inici de les activitats, a les 10h. i d’un servei de ludoteca de 18:30 fins a les 20:30h. a l’Espai lleure 2 a la plaça 2 Valires per 4 euros els quatre dies.

Totes les activitats esportives tenen un preu de 15 euros a i les del lleure 10,25 euros per tots els dies. Per saber el cost total només cal sumar totes les activitats escollides.