Disminueix la preocupació entre la població per la manca de feina

La preocupació de la població per la falta de feina i l’atur ha disminuït 8,5 punts, segons assenyala l’Observatori del segon semestre del 2016 elaborat pel Centre de Recerca Sociològica (CRES). Així, un 8,2% dels enquestats considera que aquest és un dels principals aspectes que caldria millorar, mentre que en el semestre anterior ho va assenyalar un 17%, de manera que ha passat de la segona posició a la vuitena. Els ciutadans, però, segueixen indicant com a principal problema les polítiques socials, les prestacions i les pensions, tot i que també es registra una tendència a la baixa. Ara ho diu el 20,8% de la població, mentre que el semestre passat era un 25%.

Cal destacar que entre aquest 20,8% que es mostra preocupat per les polítiques socials, un 7,8% fa referència a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, mentre que un 6% a les pensions, és a dir que gairebé dos terços tem per les jubilacions i el futur de la Seguretat Social, un dels debats que avui són sobre la taula i que fan més respecte, tal com va destacar el director del CRES, Joan Micó. La resta d’aspectes que caldria millorar, segons els enquestats, són el trànsit (14,5%), les infraestructures i equipaments (10,7%), i els salaris (10,8%). El director del CRES va exposar que tot això sembla indicar que hi ha un “canvi d’escenari”.

En aquest sentit va recordar que abans de la crisi les principals preocupacions eren el trànsit i el nivell de vida car, mentre que quan el context econòmic va empitjorar van passar a ser la feina –el 2012 va ser el punt àlgid– i les polítiques socials. Micó va indicar que ara sembla que la gent no té tanta por de perdre la feina i en canvi tot indica que torna el neguit pels salaris, el preu de l’habitatge i el nivell de vida car, tot i que cal veure com evolucionen. L’estudi també reflecteix que són les persones que tenen una pitjor situació laboral, les dones i la gent gran els que estan més preocupats per les polítiques socials, els salaris baixos o l’atur, mentre que el trànsit i les infraestructures són esmentats pels homes amb millors condicions de feina.

Medi ambient

El 79% dels enquestats considera que la qualitat del medi ambient a Andorra és bona o molt bona. Així se segueix la tendència positiva registrada des del 2009, ja que abans la qualificació no era tan favorable. Aquest fet pot estar motivat pel canvi de model econòmic, perquè les grans infraestructures es van posar en marxa (el forn, les depuradores) o perquè amb la crisi aquesta passa a ser una qüestió secundària. Així mateix, el 63,2% dels ciutadans creu que es prenen les mesures necessàries per a la conservació del medi ambient (del 2003 al 2007 afirmaven que el contrari). De l’estudi també se’n desprèn que el 75,3% de la població utilitza sempre bosses reutilitzables per anar a comprar, mentre que un 60,7% diu que des que s’han de pagar les de plàstic aposta per les primeres.

També es pregunta per l’aprofitament dels aliments i un 62,5% accepta que a la seva llar “es llança una mica” i un 33,6% diu que no es llança res. A més un 31,8% afirma que “a casa llancem més menjar del que voldríem”. Per altra banda, un 52,2% exposa que només beu aigua envasada i un 37,3%, de l’aixeta. Els primers diuen que ho fan perquè és més saludable i els segons perquè té un sabor més bo.

Un 28% de les llars no poden fer front a una despesa imprevista de 400 euros

El 27,7% dels enquestats diu que la seva llar no té capacitat per fer front a una despesa imprevista de 400 euros amb recursos propis, una xifra que es manté estable respecte del 2015. Tenen més dificultats per assumir aquest import les dones (només un 64% diu que hi pot fer front, mentre que en el cas dels homes ho diuen un 77%), els joves i els més grans (un 30% i un 31%, respectivament, no ho pot finançar), i les persones amb menys estudis (un 57% no pot). La situació empitjora si la despesa imprevista és de 700 euros, ja que la gent que no la podria assumir creix fins al 44%.

De l’enquesta també s’extreu que un 8,1% de les llars no pot mantenir la casa a una temperatura adequada quan fa fred. En el cas dels més joves, gairebé un 16% contesta que no li és possible escalfar casa seva. També un 33,9% assegura no poder pagar una setmana de vacances fora de casa almenys un cop l’any i un 3,4%, que no pot menjar carn, pollastre o peix cada dos dies. Cal destacar que aquests dos darrers aspectes registren una millora respecte de l’any passat. Quant a l’equipament de la llar, un 4,6% afirma que no es pot permetre comprar un cotxe, un 3,9% exposa que no pot comprar un ordinador, i un 3%, que no pot assumir tenir connexió d’internet a casa. Així mateix, un 0,3% declara no poder-se permetre una rentadora i un 0,1%, un televisor en color.