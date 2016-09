Doppelmayr i el Comú s'asseuran aquest setembre per reactivar el projecte del telefèric del Carroi

El projecte per unir el pic del Carroi i Andorra la Vella amb un telefèric agafa, de nou, impuls. Tal com han confirmat des de Doppelmayr Andorra, l'empresa que fa ja una dècada que va darrera d'aquest nou atractiu turístic per al país, aquest setembre s'ha concretat una reunió amb el Comú de la capital per començar a treballar en el projecte. Les dues parts tenen interès en reactivar-lo, tal com ha quedat palès en les converses mantingudes aquest estiu. L'emplaçament de sortida del telefèric segueix sent el principal punt a debatre perquè el telefèric pugui ser una realitat.

L'any 2006 l'empresa Doppelmayr, gegant mundial del sector dels telefèrics amb seu a Andorra, va anunciar la voluntat de construir un giny d'aquestes característiques entre Andorra la Vella i el pic del Carroi. Es tractava d'un projecte dividit en dues fases: la primera, aquesta connexió des de la capital fins a dalt, amb un centre lúdic al cim, i la segona, la connexió entre el pic del Carroi i les pistes de Pal de Vallnord. Deu anys després, i després d'alts i baixos, d'anuncis i signatures de convenis entre els comuns implicats i el Govern, la voluntat de recuperar aquest atractiu turístic i fer-lo realitat torna a estar present. Tal com ha confirmat David Esteve, director de projectes de Doppelmayr, la corporació de la capital i la seva empresa s'asseuran per avaluar-ne la seva viabilitat durant aquest mes de setembre.

Les dues parts, companyia i Comú, estan interessades que finalment el telefèric del Carroi sigui una realitat. Ja ho va insinuar la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, fa dues setmanes: "el projecte va ben encarat". De fet, durant aquest estiu s'han mantingut contactes, on s'ha constatat aquesta voluntat compartida, i on s'ha decidit que aquesta tardor comencin les reunions per treballar plegats. "El projecte ens interessa, portem més de deu anys al darrere", ha manifestat Esteve, i ha afegit que "estem satisfets i farem tot el que calgui per treballar-lo".

El directiu de Doppelmayr ha exposat que s'intentaran adaptar "al que busca el nou Comú". En aquest sentit, ha explicat que, tal com ja des d'un inici ha passat, la ubicació des d'on ha de sortir el telefèric és un dels punts principals a tractar. "Hi ha diverses opcions però cap de tancada", ha manifestat. La que més força havia agafat els darrers anys era la Borda Mateu, uns terrenys ubicats entre Andorra la Vella i Santa Coloma, amb possibilitats de posar-hi aparcament.

En un inici, i tenint en compte les dues fases del projecte, s'havia fixat el cost de tot el projecte entorn dels 40 milions, els quals haurien de provenir de capital privat. O almenys això es va garantir l'any 2014, quan els comuns d'Andorra la Vella i la Massana, juntament amb el Govern, van signar un conveni per tal d'iniciar els estudis previs per a la construcció i viabilitat del giny.