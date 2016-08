Dues noves guies de senderisme i ‘trekking’ per al mercat alemany

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme i el programa Benvinguts, senderistes i cicloturistes, col·labora en l’edició de dues guies de trekking i senderisme adreçades al mercat alemany, que inclouran informació detallada i fotografies de diverses rutes per les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

L’autora de les dues guies és la periodista Annika Müller, especialitzada en esports d’aventura i alpinisme, que durant aquests dies i fins a mitjan setembre visitarà diferents indrets del territori i recorrerà algunes de les rutes que posteriorment recollirà a les seves publicacions. Aquesta acció de suport logístic a l’autora és coordinada pel Patronat de Turisme de la Diputació en col·laboració amb les oficines de turisme dels consells comarcals que visitarà i la secretaria tècnica del programa Benvinguts, senderistes i cicloturistes, que impulsa el mateix Patronat de Turisme.

Una de les guies estarà destinada al GR-11, el sender del Pirineu que uneix la mar Cantàbrica amb la Mediterrània resseguint el vessant sud de la serralada dels Pirineus. Aquesta guia inclourà, entre altres rutes, el GR-11-18, que uneix el refugi de la Restanca amb el de Colomers, a la Vall d’Aran, després de recórrer el parc nacional d’Aigüestortes i l’estany de Sant Maurici, com també el GR-11-20, que enllaça Espot, al Pallars Sobirà, amb el Pont de Suert, a l’Alta Ribagorça, després d’uns 70 quilòmetres de recorregut pel parc nacional. Aquesta guia serà editada per l’editorial Rother Bergverlag i està previst que estigui a la venda abans d’acabar l’any.

La segona guia, que publicarà el 2017 l’editorial Conrad Stein Verlag, inclourà com a mínim trenta rutes per diferents indrets de Catalunya, divuit centrades en les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida. La guia anirà adreçada a tota mena de públic amb propostes de recorreguts fàcils per a infants i famílies, rutes més exigents d’alta muntanya i d’altres amb valor històric o paisatgístic.