Educació estalvia mig milió del transport escolar en dos anys

El transport escolar costarà aquest any quatre milions d’euros. Educació treballa des de fa un parell d’anys per optimitzar el servei i ha aconseguit reduir en aquests darrers dos anys mig milió d’euros. Encara resulta, però, molt car i l’objectiu marcat és revisar el servei cada any per optimitzar els recursos i reduir el cost, segons va explicar el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover. “Hem optimitzat la dimensió del bus. En alguns casos hem contractat un bus més petit, per reduir el cost, i en d’altres, si fèiem el servei amb dos busos mig buits, ara el fem amb un”, va comentar el ministre. Tot això, però, es tradueix per a l’usuari que hi haurà menys autobusos i pot ser que alguna ruta tardi uns minuts a acabar el trajecte.

Aquesta optimització de recursos no vol anar en contra de la qualitat, tot i que l’usuari, a més de notar la dimensió del bus, també pot notar que “alguna de les rutes s’allargui com a màxim 10 minuts”, comenta Jover, que insisteix que “no hi haurà una baixada de la qualitat del servei”. El ministre també va destacar que “hi ha autobusos que sí que s’han pogut optimitzar i en altres casos no es pot fer més perquè vénen de llocs llunyans en què hi ha pocs escolars”, va comentar.

Alguns dels autobusos tenen escolars de maternal, primària i secundària. El ministre assegura que això “no és cap problema i ja es fa des de fa anys”. Tot i això Jover recorda que els alumnes de maternal porten adults com a acompanyants i per als de primària, encara que no es requereix per normativa, el ministeri facilita acompanyants.

Des de l’associació de transportistes, el president, Gabriel Dallerès, va manifestar que les companyies sí que havien notat una davallada del nombre d’expedients, que vénen a ser cada ruta que ha de fer un autobús. En aquest cas, el ministre va explicar que les empreses hauran vist reduït el volum de negoci, “però nosaltres, com a Govern, estem obligats a fer la millor gestió dels diners públics”.

El transport escolar abraça el transport segregat, que és el que fa expressament les rutes per portar els escolars als centres educatius, i el transport de bus lliure, que és el que els escolars aprofiten amb un carnet especial de les línies regulars dels autobusos. Actualment 4.000 persones fan ús del transport escolar. El transport en el bus lliure pot costar a les famílies 208 euros i el Govern en paga 80, mentre que per al segregat la subvenció és del 85% del cost, que suposa que és de 1.300 euros.

Jover va destacar també les millores que s’hi han introduït, com la renovació electrònica del tràmit del carnet del bus escolar, així com l’acceleració dels processos, perquè a partir del 16 d’agost ja es podia recollir aquest carnet. El ministre va advertir que les primeres setmanes del curs escolar el servei pot patir algun tipus d’ajustament, “perquè es tracta d’una planificació dinàmica i és habitual que els primers dies hi hagi alguns canvis”.