El 5 de desembre s'obren les inscripcions per a la l'Escola de Neu d'Encamp

El Departament de Joventut i Esports del Comú d’Encamp obrirà a partir de dilluns 5 de desembre les inscripcions de la temporada 2016-2017 per a l’Escola de Neu, on enguany es proposen activitats com són la iniciació a l’esquí, el freestyle per a majors de 12 anys, el surf de neu o l’esquí per a discapacitats, segons informa el Comú. Les activitats es realitzaran els caps de setmana entre el 14 de gener i el 26 de març del 2017 en horari de 9.30 a 14 hores, i estan destinades a infants i joves nascuts entre l'any 1999 i el 2011.

L'Escola de Neu d'Encamp obre les inscripcions a partir del proper dilluns, 5 de desembre, amb diverses activitats per a majors de 12 anys. El Comú informa que les activitats se celebraran els caps de setmana del 24 de gener al 16 de març de 2017, amb un cost de 225 euros per als residents a la parròquia, preu que es pot reduir a 202,50 euros per als que presentin el Carnet Jove o el carnet del Club Piolet i de 180 euros per al segon germà inscrit. Per als no residents, l’Escola de Neu té un cost de 410 euros o bé de 369 euros presentant el Carnet Jove o el carnet del Club Piolet. A més, hi haurà un preu reduït per al segon germà inscrit de 328 euros.



Per als no residents a la parròquia d’Encamp s’obrirà el període d'inscripcions a partir del 12 de desembre. Els requisits d’inscripció són ser posseïdor del forfet extraescolar o del forfet de temporada de Grandvalira, tenir material d’esquí propi, portar una fotocòpia de l’assegurança escolar i fer el pagament de la quota.



Les inscripcions s’han de formalitzar al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp o bé al Centre Esportiu del Pas de la Casa. A més, enguany, com a novetat, es presenta la realització d’un campus de neu entre el 20 i el 24 de febrer, coincidint amb la setmana de Carnaval, festiva a les escoles.

Aquesta activitat tindrà un preu de 100 euros per als residents a Encamp, amb un descompte per al segon germà inscrit de 80 euros, i una reducció a 90 euros per als posseïdors del Carnet Jove o els socis del Club Piolet. Per als no residents, el preu serà de 130 euros, o bé de 117 euros presentant el Carnet Jove o el carnet del Club Piolet. A més, per al segon germà inscrit, el preu es redueix a 104 euros. Les inscripcions al campus de neu està previst que es realitzin durant el mes de gener.