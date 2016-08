El ball cerdà ja és element festiu patrimonial d’interès nacional

El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila, va lliurar ahir el diploma acreditatiu d’element festiu patrimonial d’interès nacional al ball cerdà de la Seu d’Urgell, que va recollir l’alcalde Albert Batalla, envoltats per 105 parelles de balladors a punt de ballar aquesta dansa i un nombrós públic que s’hi va aplegar.

Aquest acte de reconeixement va tenir lloc al bell mig de la plaça Patalín de la capital alturgellenca, espai on es balla aquesta dansa cada darrer diumenge del mes d’agost, en plena festa major de la ciutat. Cal recordar que el 19 de juliol passat el Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar declarar el ball cerdà de la Seu d’Urgell element festiu patrimonial d’interès nacional. L’origen d’aquesta nominació es remunta al setembre del 2014, quan l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, va presentar davant del conseller de Cultura d’aleshores, Ferran Mascarell, la sol·licitud perquè s’iniciés el procediment d’aquesta declaració.

En el moment de rebre el diploma, Batalla va manifestar que “justament, com si d’un regal d’aniversari es tractés, el Govern de la Generalitat ha declarat enguany el ball cerdà element festiu patrimonial d’interès nacional, per la seva elegància i el seu arrelament”. L’alcalde va remarcar que aquest reconeixement “posa en relleu un dels actes més singulars de la nostra festa major”. Per la seva part, el conseller de Cultura, Santi Vila, va explicar que “la Unesco ens demana a tots els països del món que tinguem cura del nostre patrimoni. Sovint, quan parlem de patrimoni la gent s’imagina les pedres, els monuments, i més enllà d’això hi ha tot un patrimoni immaterial que té a veure amb l’ànima de les ciutats, l’ànima de les nacions, i en aquest cas el ball cerdà, aquest ball rodó tan bonic, té a veure amb això, amb l’ànima”.