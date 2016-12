El centre cultural lauredià busca atreure congressos

El Centre Cultural i de Congressos Lauredià i els seus auditoris són força utilitzats. La temporada de teatre omple el Claror, i també ho fan les representacions de l’ENA, que ja comparteixen escenari amb el teatre de Les Fontetes de la Massana. Però també la temporada d’òpera i altres accions que organitzen des de les ambaixades espanyola i francesa, o la fira del vi i altres esdeveniments relacionats amb el Canòlich Music Festival. Per no esmentar les diferents activitats que organitza la Universitat d’Andorra. Tot i aquesta agenda, el Comú de Sant Julià de Lòria es planteja reforçar l’activitat del centre per atreure la celebració de congressos. “Ja ho vam fer pel de neu i muntanya i volem fer-ne més”, va explicar el conseller de Cultura del Comú, Josep Roig.

El conseller de Cultura destaca l’escenari de l’auditori Claror com idoni per fer representacions de mitjà i gran format i actuacions de música en directe, i remarca la “bona sonoritat de la sala”. Amb unes 450 localitats “amb bona visibilitat”, considera que no només ha de ser escenari de representacions artístiques, i per això és conscient que “cal una millor promoció per a la celebració de congressos”. A més del Claror, el centre disposa de l’auditori Rocafort, amb una capacitat inferior però que pot aplegar més de 180 persones i que proporciona també diversitat d’oferta i d’espais per a segons quins congressos.

25 anys del centre

L’any que ve el centre cultural lauredià complirà 25 anys i el Comú vol organitzar tot un seguit d’activitats durant tot l’exercici per commemorar aquest aniversari. Serà el setembre del 2017 quan es complirà aquesta efemèride, i es vol celebrar dedicant un dia a aquest centre, que en un quart de segle ha allotjat multitud d’actes i celebracions i que acull ara tot un seguit d’accions i espais relacionats amb la cultura en què cada dia participen alumnes i gent de la parròquia.