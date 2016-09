El cinema centrarà la setena edició de Vivand, amb el sorteig de dos viatges a la Costa Oest dels Estats Units

Escaldes-Engordany tornarà a viure un nou Dia Vivand, el pròxim 8 d'octubre, amb el món cinematogràfic com a temàtica principal. Amb l'objectiu d'incrementar l'assistència i participació en aquesta edició, es realitzarà un sorteig de dos viatges per a dues persones a la Costa Oest dels Estats Units relacionats amb la indústria cinematogràfica, per tal d'incentivar les compres, així com generar "un element dinamitzador amb la ciutadania", segons ha comentat la membre de la junta directiva de l'Associació de comerciants de l'Avinguda Carlemany i travesseres, Cristina Palmitjavila.

El pressupost d'aquesta edició se situa en 30.000 euros, una xifra lleugerament superior a l'edició d'Aloha Vivand. Tot i que, a diferència de la passada edició, l'aportació de l'Associació s'ha incrementat fins al 50%, "això ha estat tot un èxit", tal com ha comentat el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, ja que per primer cop el pressupost s'ha dividit a parts iguals i han participat al voltant de 80 establiments.

Com a novetat, aquest any es dividirà per primer cop la zona en cinc parts diferents, amb una temàtica especifica per cadascuna d'elles: el Chicago dels anys 20, amb els gàngsters i altres elements relacionats amb aquella època, estarà instaurat del carrer de la Unió fins al carrer Isabel Sandy. El segon tram, entre Isabel Sandy i Ciutat de Sabadell, anirà destinat als més petits amb la cultura dels superherois, com ara exposicions d'Spiderman o Superman cedides pel Museu del Còmic. Tot seguit arribarà el torn del Far West, amb els cowboys i els indis, que se situarà entre el carrer Ciutat de Sabadell fins al carrer Pare Enric Graner. Els musicals, com ara Grease, ABBA o el cabaret tindran el seu espai entre el carrer Pare Enric Graner fins al carrer del Picó, i, per últim, a la part alta de la parròquia hi haurà el món de la ciència-ficció, amb Star Wars i un cinema en 6D. A més, també hi haurà la participació de diferents formacions musicals com l'Andorra Sax Quartet o Oliver & Mike, entre altres i la presència de les escoles de ball Liquid Dansa i Fit Dansa. Totes aquestes col·laboracions responen a la voluntat de l'Associació de "generar sinergies amb associacions del país perquè l'experiència de compra sigui positiva", tal com ha assegurat Palmitjavila.

Aquest any, també s'ha rebaixat el tiquet per participar en els sortejos de 30 a 20 euros, per tal que hi pugui participar més gent. Per fer-ho, els consumidors hauran de bescanviar els tiquets de compra per butlletes a la plaça Coprínceps. A més, un dels premis serà presencial, com és habitual, i l'altre no presencial, per "aquelles persones que no es queden fins al final", tal com ha comentat Palmitjavila.

D'altra banda, Calvet també ha assegurat que en aquesta ocasió no hi haurà sinergies amb Andorra la Vella, tot i que "en un futur segur que n'hi haurà".