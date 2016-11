El coll d'Ordino es tancarà al trànsit aquest dilluns fins a la primavera

La carretera del coll d’Ordino (C340) quedarà tancada a partir del proper dilluns, 21 de novembre, durant tota la temporada d’hivern fins la primavera, per motius de seguretat, segons informa l'Àrea de Mobilitat. La via secundària que uneix la parròquia amb Canillo està freqüentada per ciclistes, corredors i esportistes durant l’estiu, a més a més de l’interès turístic i natural que desperta tota la zona. L’acumulació de gel i de neu durant els mesos d’hivern obliguen el tancament anual fins al mes de maig.

El tancament total de la carretera que comunica les parròquies d'Ordino i Canillo es fa cada any per motius de seguretat i tenint en compte els elevats costos que suposarien els treballs de manteniment a l'hivern, amb la maquinària per llençar sal i per retirar la neu quan hi ha temporal. També és té en compte el poc trànsit que presenta aquesta via durant els mesos d'hivern.