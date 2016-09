El Col·legi d’Arquitectes s’afegeix al pacte pel desenvolupament de l'Estratègia Nacional del Paisatge

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó i la degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Zaira Nadal, han formalitzat aquest dimarts al matí l’adhesió d’aquest col·lectiu professional al pacte pel desenvolupament de l’Estratègia Nacional del Paisatge amb la signatura del corresponent conveni. D’aquesta manera, els arquitectes se sumen a les estacions d’esquí i a FEDA que amb anterioritat ja van signar aquest pacte que va néixer l'any 2012, com a instrument que vehicula la participació dels diferents sectors en l'Estratègia Nacional del Paisatge 2013-2020. Aquest text compromet als signataris a treballar pel desenvolupament de l'estratègia i a desenvolupar accions de sensibilització amb referència al conjunt de temes que afecten el paisatge.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó ha agraït, durant la firma aquest dimarts del conveni pel desenvolupament de l’Estratègia Nacional del Paisatge, la implicació del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, i ha ressaltat el rol important que tenen els professionals a l'hora de sensibilitzar i informar els seus clients sobre la necessitat de preservar i tenir respecte pel paisatge d’Andorra, tant natural com urbà. Per la seva banda, la degana del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra, Zaira Nadal, ha manifestat el compromís de treballar en base a les línies que marca el present pacte, i ha ressaltat la sensibilitat del col·lectiu professional pel respecte del paisatge en els projectes que porten a terme.

El pacte pel desenvolupament de l’Estratègia Nacional del Paisatge promou el desenvolupament d’accions per assolir diversos objectius en l’horitzó 2020: paisatges naturals d’alta muntanya de qualitat i ben conservats; paisatges rurals revalorats o potenciats paisatges urbans de qualitat, ben delimitats, acollidors per al turisme i alhora agradables per viure-hi; carreteres més respectuoses pel que fa a la morfologia i més integrades en el paisatge; instal·lacions turístiques i de lleure de qualitat i respectuoses amb els paisatges que les envolten; un turisme diversificat que conegui els paisatges i els seus valors i que els respecti; i una població que coneix i estima tots els paisatges d’Andorra.