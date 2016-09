El Comú actuarà a Maria Pla per frenar l’impacte del tall de Meritxell

Els comerciants del carrer Maria Pla, també conegut com el Fener Boulevard, van rebre ahir el compromís de la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que el Comú impulsarà un conjunt de mesures encaminades a atraure visitants a la zona i pal·liar els efectes que ha provocat el tall del trànsit a l’avinguda Meritxell. Els empresaris havien enviat una carta a la corporació el juliol passat en què exposaven la seva preocupació per la caiguda de l’activitat en aquest punt després de la pacificació de l’eix central i en què plantejaven quines actuacions es podrien dur a terme per millorar la imatge del carrer.

Segons va explicar el president de l’Associació de Comerciants de Maria Pla, Joan Babot, durant aquest estiu “molts clients potencials s’han concentrat a l’avinguda Meritxell i els carrers dels costats hem quedat orfes”. Això s’ha traduït en una caiguda de la xifra de negoci. “Hem treballat menys a l’agost que en el mateix mes de l’any passat, i aquest setembre per ara encara és pitjor”, va dir Babot. Tot i que desconeixen si aquesta reducció del negoci està motivada pels canvis en un dels principals eixos comercials del país, el que sí que han constatat és que l’evolució descendent coincideix amb la conversió de Meritxell en avinguda exclusiva per a vianants. De fet, Marsol va recomanar esperar per verificar si aquesta tendència canvia.

Amb tot, la cònsol va recordar als comerciants que es preveu tot un plec d’iniciatives per a les zones comercials d’Andorra la Vella i el Fener Boulevard en concret. Entre aquestes hi ha la millora de les voravies, la instal·lació de nou mobiliari urbà (com ara la ubicació de cendrers al llarg del carrer, tenint en compte que als establiments està prohibit fumar) i, sobretot, la instal·lació d’un arc lluminós a l’entrada del carrer comercial, tal com està previst per a altres punts de la parròquia. Aquest arc se situarà al carrer de la Unió i ha de permetre passar el missatge als visitants que més enllà de Meritxell també hi ha botigues. A més a més, totes les intervencions que es facin a la zona s’hauran de coordinar amb les obres de l’edifici The Cloud d’Andorra Telecom. Entre les actuacions que es considera que afavoriran Maria Pla hi ha la conversió del carrer Prat Primer en exclusiu per a vianants, ja que serà un dels accessos a The Cloud. L’obra també permetrà arranjar el carrer Sant Salvador i l’accés a Riberaygua.

Des del Comú d’Andorra la Vella es va informar que la intenció és instal·lar l’arc lluminós coincidint amb l’enllumenat de Nadal. Fonts de la corporació van destacar la bona sintonia entre les dues parts i van qualificar de cordial la reunió de treball d’ahir.

Paral·lelament a l’actuació que impulsarà el Comú, l’associació de comerciants també ha plantejat mesures per atraure visitants. Aquestes iniciatives passen per potenciar la il·luminació i l’aparcament del Fener i crear zones vermelles per poder estacionar durant 10 minuts de forma gratuïta (una proposta que el Comú no va veure malament, va dir Babot). També de cara a la campanya de Nadal s’embellirà el carrer amb arbres.

Maria Pla ha registrat un increment del trànsit de vehicles des que es va tancar l’avinguda Meritxell. Aquest fet no és vist com un problema per l’associació de comerciants.