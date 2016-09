El Comú aposta pels monogràfics en la nova temporada d’activitats

El Comú d’Andorra la Vella va presentar ahir la nova oferta d’activitats culturals i esportives, que enguany inclou més monogràfics, un tipus de formació que tracta un aspecte determinat d’una disciplina. En aquest cas n’hi haurà 34, orientats a la música, dansa, fotografia i teatre, i d’aquests gairebé la meitat són nous d’aquest any. A més, també s’ha incrementat l’oferta de forfets per prendre part en les activitats culturals, un tipus d’oferta a la carta en funció de la disponibilitat de la gent que hi participa. En total s’espera arribar a més de 3.000 places entre els inscrits a les activitats esportives i les culturals.

La programació va destinada al públic en general, dels més petits als més grans, i la gran majoria d’activitats es fan en horari extraescolar. A més, el Comú ha apostat per l’organització d’un tipus d’activitats orientades a la formació a la carta en disciplines molt diverses, com són els monogràfics, ja que l’any passat van tenir molt bona acollida. Una de les principals novetats serà el Club de Lectura Musical en col·laboració amb la Biblioteca Pública del Govern, que permetrà conèixer obres i compositors mitjançant obres literàries. A més, també s’oferirà nous monogràfics, centrats sobretot en l’àmbit de la música. Una altra de les novetats serà la temàtica del Curs jove, que enguany tindrà un toc més “avantguardista”, segons la directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana, Patty Bafino, amb la realització del disseny de cartells, pintura mural, còmic amb plastilina i fotografia-retrat, cursos en què hi ha prop de deu alumnes per mòdul.