El Comú d’Andorra la Vella dóna material de l’antic laboratori d’aigües als escolars de la parròquia

El conseller de Medi Ambient i Innovació d'Andorra la Vella, David Astrié, ha fet entrega aquest dimarts de material de laboratori divers a les escoles de segona ensenyança i batxillerat de la parròquia. En concret, els centres que es beneficien d’aquesta donació del material emprat en l’antic laboratori d’aigües que es va decidir desmantellar per part de l’antiga corporació són: l’Escola Andorrana de segona ensenyança, l’Escola Andorrana de Batxillerat, l’Institut Espanyol d’Andorra, el Lycée Comte de Foix i el Col·legi Sant Ermengol, segons informa el Comú.

El Comú d'Andorra la Vella ha entregat material de laboratori a les escoles de segona ensenyança i batxillerat de la parròquia. Fa uns mesos es va oferir als directors dels centres la possibilitat de triar entre un extens llistat de material segons les necessitats, però atès que diferents escoles van sol·licitar un mateix producte es va acordar fer un sorteig.

Entre el material lliurat hi ha estufes de cultius, microscopis, equips de presa de mostres de contaminació microbiològica en ambients interiors, equips desmineralitzadors d’aigua, un oxímetre o material de vidre per realitzar anàlisis, com provetes, vasos precipitats, matrassos o pipetes. El lliurament s’ha efectuat als directors dels centres al magatzem del Cedre on estava estocat el material.