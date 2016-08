El Comú de la Massana incrementa els seus béns amb dos edificis a Arinsal

El Comú de la Massana ha esdevingut propietari de dos edificis situats a Arinsal, en base al conveni signat el 2006 amb la societat promotora del conjunt residencial Ribasol Ski Park. Majoria i oposició van lorar ahir positivament l’increment dels béns patrimonials del Comú i van manifestar que treballaran conjuntament per estudiar la millor destinació dels dos edificis. Encara no hi ha cap decisió presa i segons el cònsol major, David Baró, les opcions són múltiples ja que tant es poden destinar a usos relacionats amb l’estació d’esquí com es poden alinear per a la venda, a més d’altres possibilitats.

En la sessió de consell d’ahir es va aprovar un suplement de crèdit per finançar les despeses de comunitat derivades d’aquests dos edificis, que a més també disposen de

36 places d’aparcament. Aquest suplement s’ha finançat amb crèdits disponibles d’altres partides. El mateix procediment s’ha fet servir per a altres conceptes com l’arranjament de l’empedrat al carrer del Morer, les obres d’adequació als dipòsits d’hidrocarburs comunals, les millores de seguretat a la coberta de l’edifici administratiu, l’arranjament de voreres a la urbanització l’Espalmera de Pal, la contractació d’una llicència informàtica i les obres per construir un cobert per a la sal a Erts. També s’ha aprovat un crèdit extraordinari per a l’adquisició de dos vehicles industrials per al servei de neteja i manteniment.

Baró va remarcar que el Comú de la Massana es troba amb un escenari en què hi ha un excedent en tresoreria, cosa que permet fer front a inversions no previstes. Amb els reajustaments pressupostaris aprovats ahir, el Comú preveu que l’execució de les inversions sigui molt elevada.

D’altra banda, en el consell d’administració d’EMAP celebrat també ahir es va posar sobre la taula l’evolució positiva de la temporada d’estiu, en què ja s’ha facturat un 30% més que l’any passat. El cònsol major i president d’EMAP va ressaltar que es tracta d’una facturació rècord i els comptes es tancaran per sobre del milió d’euros. EMAP està treballant en el concepte ski & bike per mantenir l’estació oberta durant deu mesos l’any, una estratègia de des­estacionalització que ja dóna resultats positius en facturació, segons la corporació.