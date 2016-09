El Comú d'Escaldes-Engordany vol repetir èxit amb la segona edició del 'Petit cap de setmana'

La tolerància serà la temàtica principal d'un cap de setmana ple d'activitats per als més petits, aquest dissabte i diumenge, amb la segona edició del 'Petit cap de setmana'. El departament de Cultura del Comú espera arribar a les 2.000 persones com en l'edició passada, que segons el conseller de Cultura, Salomó Benlluch, "va ser un èxit que volem repetir", i per fer-ho, en aquesta edició comptaran amb tallers de música i cuina, sessions de teatre, espectacles i, fins i tot, un pícnic electrònic.

Les activitats del 'Petit cap de setmana' es dividiran entre dos espais de la parròquia: la plaça Coprínceps i el Prat del Roure. El cap de setmana s'iniciarà el dissabte a les 10.30 hores a la plaça Coprínceps amb una gimcana en família, amb diferents jocs de diferents països. A dos quarts d'una del migdia hi haurà el repartiment de premis de la gimcana dels diferents comerços de la parròquia.

A la tarda, a les 17 hores es realitzaran jocs i tallers de Portugal, Nova Zelanda o el Congo, per tal de fomentar la tolerància i convivència entre cultures. L'espectacle 'Jai, el mariner' tancarà el dissabte a les sis de la tarda.

El Prat del Roure serà l'escenari dels actes del diumenge, que començaran amb l'activitat 'Tastets del món' on els assistents podran gaudir d'àpats del Líban, Turquia o Tailàndia i seguirà amb el taller de danses del món, amb diferents coreografies d'Àfrica, Àsia o Hawaii. L'espectacle 'Oh, la guerra', a dos quarts d'una de la tarda, oferirà una visió de la guerra des de la perspectiva dels més petits. I per últim tancarà el cap de setmana, una de les activitats més rellevants de l'edició anterior, el pícnic electrònic, de les 13 a les 15 hores.