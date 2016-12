El comú estudia ampliar el recinte firal cap al pàrquing d’autobusos

El Comú d’Andorra la Vella analitza diverses propostes per fer front a l’increment de la demanda d’expositors any rere any. N’hi ha dues sobre la taula. Una és organitzar la fira durant dos caps de setmana i l’altra és ampliar l’espai pel passeig del riu fins a l’aparcament d’autobusos, davant de l’edifici administratiu del Govern. Així ho va assenyalar el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, que va manifestar que tot està per estudiar i determinar.

Pons reconeix que l’opció de fer el certamen durant dos caps de setmana “pot resultar poc atractiu tant per a la fira d’associacions com per a la de productes artesanals i per a la de productes d’Andorra”. Tot i això està sobre la taula.

Pel que fa a l’ampliació de l’espai pel riu, només es pot fer cap al sud, segons el cònsol menor. “Si mai hagués de créixer fins un altre espai seria cap a l’aparcament d’autobusos de Prat de la Creu”, va explicar Pons. Això suposaria enllaçar tot el passeig del riu i començaria per dalt amb la fira de productes artesanals, que va ser una primera ampliació, i la fira central i hi hauria més expositors pel riu, cap a l’aparcament d’autobusos.” “Totes les propostes tenen pros i contres, i per això ho hem d’analitzar tot”, va dir Pons.

Des de l’oposició de CdI+Liberals d’Andorra la Vella, Jordi Minguillón considera que “és evident que falta espai per a la fira” i veu amb bons ulls ampliar-la pel passeig del riu “perquè això ja ho vam fer nosaltres i a priori no hi veig cap impediment”. De fet, Minguillón va dir que seria una bona opció “sectorialitzar els espais amb un nexe d’unió”. Per contra, no veu bé la proposta de fer la fira durant dos caps de setmana.

Buscar un altre espai

L’oposició del PS al Comú de la capital, d’altra banda, proposa un canvi d’ubicació del recinte firal. Així ho va explicar ahir la consellera socialdemòcrata, Dolors Carmona, que va remarcar que no coneix cap projecte d’ampliació però que ella proposaria un canvi de lloc “per la gran afectació que té la fira en l’estacionament de les zones comercials properes al parc Central”, va manifestar. Carmona va suggerir espais més llunyans del centre comercial. “Es podria desplaçar la fira cap a la rodalia o els exteriors del centre neuràlgic de la parròquia, perquè la gent que va a la fira hi va igualment”, va explicar la consellera socialdemòcrata. Carmona proposa que el Comú llogui terrenys als afores o que acordi amb el Govern fer ús d’aquell recinte multifuncional que té projectat.

Una taula específica sobre la fira amb representants comunals i tècnics serà la que estudiarà aquestes i altres alternatives per fer de la Fira d’Andorra la Vella un certamen més gran i que doni cabuda a l’alta demanda d’expositors i espais que té, segons va explicar el cònsol menor de la capital.

“Dubto de la legalitat d’obligar a posar vinils”

El conseller de CdI+Liberals, Jordi Minguillón, posa en dubte que l’acord pres per la majoria comunal d’obligar els locals buits a posar vinils sigui legal. “Dubto de la legalitat d’obligar a posar vinils en una propietat privada”, va remarcar. Minguillón critica que “s’obligui a decorar amb vinils i es marqui quina ha de ser l’estètica d’un privat”, va dir. Segons Minguillón, hauria de ser el Comú qui facilités aquests vinils i ho hauria de plantejar com una opció. A més va criticar que això té un cost per al privat d’entre 500 i 600 euros. En la mateixa línia es va pronunciar la consellera socialdemòcrata Dolors Carmona, que va apuntar que embellir, la higiene i la neteja ja és obligació “però una altra cosa és pagar els vinils”. Segons Carmona, hi haurà molts propietaris o llogaters que no es podran fer càrrec de la despesa que representa aquesta mesura aprovada en el consell del comú passat per la majoria

comunal.