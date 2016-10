El Comú i el Govern signen l'acord per traslladar el camp d'exàmens de conduir a la Margineda

La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i el ministre d'Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, Jordi Alcobé, han signat aquest dimarts un conveni pel qual el Comú ha cedit l'ús d'un terreny a la zona de la Margineda perquè s'hi pugui desplaçar el camp d'exàmens per al carnet de conduir.

El conveni fixa una cessió modal dels terrenys on s’ubicarà el camp d’exàmens: el Comú els cedeix de franc mentre el Govern els usi per als exàmens. "És una cessió gratuïta per un termini de dos anys prorrogable d'any a any. Mentre el Govern destini aquest terreny a camp d'exàmens el podrà seguir utilitzant. Les obres les realitza el Govern i les fa a càrrec seu, i el Comú cedeix el terreny amb la compensació que els exàmens se segueixin fent a Andorra la Vella", ha explicat Marsol.

El canvi d'ubicació del camp d'exàmens ve obligat per les obres de la nova Seu de la Justícia, que aixeca el Govern on fins ara hi havia el camp d'exàmens. "Era una necessitat que teníem", ha dit el ministre, qui ha agraït al Comú la cessió gratuïta de l'espai. El terreny comunal de la Margineda és d'uns 8.000 metres quadrats, dels quals uns 1.800 serviran per establir-hi el camp per als exàmens de conduir.

"Per part del Comú no creiem que aquest espai requereixi de cap altra activitat de moment, per la qual cosa creiem que s'hi podrà estar per força temps", ha al·ludit Marsol a la futura ubicació del camp d'exàmens. L'adequació dels terrenys, d'aplanament i pavimentació, quedarà enllestida en dos mesos.