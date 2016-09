El dèficit de la branca general de la CASS creix fins a 12,8 milions

El dèficit de la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) es va situar en 12,8 milions d’euros en el primer semestre d’enguany, enfront dels 9,4 milions que es van comptabilitzar el primer trimestre de l’exercici passat. Així es dedueix de les dades facilitades ahir en un comunicat per l’empresa parapública, segons la qual els ingressos per cotitzacions de la branca general es mantenen pràcticament igual en relació al 2015.

El total d’ingressos per cotitzacions d’assalariats i dels treballadors per compte propi va ser de 48,5 milions d’euros i els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes), de 3,5 milions. Per la seva banda, les despeses de prestacions de la branca general han crescut en aquests primers sis mesos de l’any un 3,7% en relació a l’any passat. En concret, les despeses de prestacions sanitàries es van situar en

44,1 milions d’euros, un 10% més que en el mateix període del 2015, i les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) van ser de 25,7 milions, un 3,8% menys que en el semestre anterior.

Pel que respecta a la branca de jubilació, hi ha 19,2 milions d’euros de superàvit, enfront dels 15,1 milions del primer trimestre de l’any. Els ingressos per cotitzacions de la branca de jubilació s’incrementen un 13,5% respecte als sis primers mesos del 2015. Així, la Seguretat Social ha ingressat per la cotització dels assalariats i treballadors per compte propi 65 milions d’euros; 1,7 milions per prestacions econòmiques (pensions i baixes) i 2,6 milions de transferències del Govern per finançar pensions no contributives.

Quant a les despeses d’aquesta branca, van augmentar un 5,2%. Les despeses de les pensions contributives pugen a 37,5 milions, un 7,1% més que els sis primes mesos del 2015, mentre que les pensions no contributives van suposar 2,6 milions, un 6,7 menys, en assumir el Govern directament les pensions de solidaritat de la gent gran.

Durant el segon semestre d’enguany s’ha consolidat, segons la CASS, la recuperació del nombre d’assalariats i de treballadors per compte propi, que se situen en 36.559 (+1,7%) i 5.739 (+6,5%), respectivament. Els pensionistes són 12.940 persones (+3,5%), de les quals 9.990 reben una pensió de jubilació i la resta de viudetat.