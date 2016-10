El Dia Vivand omple l’avinguda i deixa més vendes als establiments

Les sensacions que va deixar el Dia Vivand, que va tenir lloc dissabte, són bones. Segons va explicar ahir la presidenta de l’associació de comerciants de l’avinguda, Susagna Venable, l’afluència de visitants registrada durant la jornada va ser elevada i el tema escollit (inspirat en el món cinematogràfic) va tenir una bona acceptació. L’esdeveniment també es va notar en els calaixos. “Les vendes han estat millors que un dissabte qualsevol”, va destacar Venable.

En aquest sentit va remarcar que, tenint en compte que aquest any no hi havia cap pont, molta gent del país es va voler quedar per “veure què passava a Vivand”. La presidenta de Carlemany i Travesseres va posar en relleu la implicació del sector en la jornada, tant en els sortejos com en la decoració dels aparadors. En total hi van participar una vuitantena d’establiments i el pressupost va ser assumit a parts iguals per l’entitat i el Comú (en total, el cost va pujar a uns 30.000 euros).

Per altra banda, balls de gegants, actuacions de diversos esbarts del país i danses medievals van omplir dissabte el centre comercial Illa Carlemany durant la celebració de la mostra de cultura i tradicions d’Andorra. Aquest esdeveniment va servir per donar a conèixer la riquesa del país, amb el suport dels set comuns. El gerent d’Illa Carlemany, Pablo Vivancos, va explicar que l’objectiu de l’acte és “fer país” i deixar palès que és un lloc públic perquè tots els qui hi entrin tinguin la possibilitat de conèixer el que es fa al Principat, sense objectius comercials. Vivancos va reconèixer que la celebració del Dia Vivand va afavorir el flux de gent al centre comercial, ja que “la nostra bona ubicació fa que ens influeixin molt els esdeveniments del carrer”. També l’Escola de Cinema Illa Carlemany va gravar un curtmetratge, sobre el funcionament de les escales mecàniques.

Treball amb la capital

La presidenta de Carlemany i Travesseres va explicar que les associacions de comerciants de Vivand i Meritxell i els comuns d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella ja han celebrat dues reunions per analitzar com impulsar un treball conjunt. Això va ser abans de convertir en tram per a vianants la part baixa de Meritxell i, tot i que no hi ha hagut cap trobada més, Venable remarca que hi ha el convenciment que cal una artèria comercial conjunta i sense cap tall entremig.