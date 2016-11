El foc de la Guingueta d’Àneu ja ha cremat unes 440 hectàrees

Els bombers de la Generalitat continuaven ahir a la tarda treballant en les tasques d’extinció de l’incendi de pastura que crema des de dissabte en una zona d’alta muntanya a la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà). A primera hora del dia es va activar quatre mitjans aeris, concretament dos avions de vigilància i atac i dos helicòpters, que donaven suport als efectius que treballaven des de terra, tot i que per arribar-hi prèviament hi van haver de ser traslladats per via aèria. Segons les dades provisionals facilitades pel cos d’agents rurals, l’incendi ha cremat fins ara unes 440 hectàrees. Ahir al migdia, els bombers havien avançat força en l’extinció i calculaven que les flames es mantenien actives en només un 5% del total de l’incendi. Un dels flancs transcorria cap a Esterri d’Àneu, concretament des del torrent dels Corriols cap al cap de la Travessa, i l’altre cap a la vall del Nyiri, per sobre la població de Cerbi. Segons els bombers de la Generalitat, el 75% de l’incendi ja està extingit, un 10% ja està controlat, un 10% està estabilitzat i un 5% continua actiu. A la zona hi continuaven treballant a la tarda 50 efectius i entre quatre i cinc mitjans aeris, a més de setze dotacions terrestres.

A més dels bombers de la Generalitat, en l’incendi també hi treballen tres dotacions i un helicòpter del cos d’agents rurals.

L’incendi s’ha desenvolupat en tot moment lluny dels nuclis de població o d’explotacions agrícoles o ramaderes. Per aquest motiu, no ha estat necessari fer cap desallotjament preventiu. Un 40% de la superfície cremada és dins el parc natural de l’Alt Pirineu.