El Govern aposta per l’atenció domiciliària amb un pla de xoc

Unes 600 persones van participar ahir en la celebració de la Festa magna, en la 23a edició, que va tenir lloc al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Durant l’acte, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va reiterar l’aposta del Govern per una atenció domiciliària “de la mateixa qualitat i tarifes i harmonitzada a tot el país”. Espot va incidir en el pla de xoc que està portant a terme el Govern amb l’objectiu que les persones grans tan sols hagin d’anar a les residències en cas d’una dependència molt elevada, i és per això que de manera conjunta amb els comuns treballen per fer una reorganització competencial.

Segons la Llei de serveis socials i sociosanitaris aprovada la passada legislatura, la titularitat de l’atenció domiciliària correspon al Govern però la pot delegar en els comuns, i per tant, segons Espot, “ara estem en procés de reorganitzar i acabar de decidir si el Govern es fa càrrec de la gestió o si alguns comuns segueixen fent-se’n càrrec, i a les parròquies que vulguin ho farà el Govern”. En aquest sentit, el cap de Govern, Antoni Martí, ja ha anunciat que divendres mantindrà una reunió amb els cònsols per tractar de manera més aprofundida qüestions competencials.

Xavier Espot, que va assegurar sentir-se especialment il·lusionat de participar per primera vegada en la festa com a titular de la cartera encarregada de la gent gran, va aprofitar el seu discurs per recordar els avenços que va suposar l’aprovació de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, com ara la consolidació de les pensions de solidaritat. Tot i això, va reconèixer que encara queda molt camí per recórrer i es va comprometre a treballar per la millora de les pensions contributives. Espot també va reiterar que es continuarà impulsant la formació de professionals competents per atendre la gent gran i va anunciar que, des del mes de setembre, ja es disposa de disset professionals del país que han acabat amb èxit el postgrau en l’atenció a la gent gran ofert per la Universitat d’Andorra i la de Vic amb la col·laboració del Govern.

Per la seva banda, el president de la Federació de la Gent Gran, Simó Duró, també es va dirigir a tots els presents per donar-los la benvinguda i va aprofitar la presència de les autoritats per fer algunes reivindicacions. Una vegada més, Duró va insistir en la necessitat d’un augment de les pensions perquè assegura que amb uns ingressos per sota dels 1.000 euros no es pot viure dignament a Andorra, i va demanar que part dels beneficis de les parapúbliques es puguin destinar a aquest fi. També va demanar un major acompliment dels compromisos anunciats, i va aprofitar per agrair la sensibilitat que ha demostrat el ministre. Tot i això, Duró va voler deixar palès que el Partit Socialdemòcrata (PS) és el que més escolta les seves necessitats.

El PS vol que DA faci marxa enrere en les “retallades”

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López es va refermar en les crítiques per les “retallades injustes i severes” que va suposar la modificació de la Llei de la CASS i l’aprovació de la de serveis socials i sociosanitaris per part de Demòcrates per Andorra (DA) la passada legislatura. El parlamentari va expressar la convicció que en el debat monogràfic sobre polítiques socials previst al novembre al Consell posaran en evidència aquests efectes i va manifestar el desig que es pugui “forçar DA” a fer marxa enrere i modificar tots dos textos. López va participar, amb el també conseller general Gerard Alís, en la Festa magna. Per López, les paraules d’ahir del president de la Federació de la Gent Gran es poden interpretar com una “reprimenda a les files demòcrates”, especialment pel que fa “a les pensions, les de jubilació però també les de viduïtat i les d’invalidesa”.