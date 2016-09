El Govern elabora un reglament per a la retirada de l’amiant

L’Associació de Gestors de Residus (Agreda) està a l’espera que el Govern els faci arribar un projecte de reglament que determini com s’ha de procedir per a la retirada de l’amiant. Així ho va explicar el gerent d’aquesta entitat, Víctor Filloy, segons el qual es tracta d’una demanda que l’associació va fer ara fa aproximadament un any, vist que es tracta d’una regulació que existeix en tots els països de l’entorn. Segons va explicar Filloy, aquesta és una regulació que ha de desenvolupar la Llei de salut i seguretat en el treball i que permetrà que quan es trobi amiant, un material altament perillós que s’utilitzava fa anys en la construcció, es pugui retirar sense que hi hagi cap perill per a les persones. “És un material que si no es toca no és perillós, però s’ha de fixar com s’ha de retirar si es troba, per exemple, quan s’estan fent treballs de rehabilitació”, va indicar Filloy.

El gerent de l’Agreda va celebrar la iniciativa del Govern, que pretén inspeccionar tots els edificis de la seva propietat per identificar i localitzar elements que puguin contenir amiant. En l’actualitat ja es retira aquest material quan es troba mentre s’està rehabilitant un edifici i, de fet, l’exportació de residus amb amiant s’ha incrementat considerablement des de l’any 2012. “Cada vegada es recicla més i si hi ha més exportació de material amb amiant és perquè hi ha més control que abans en aquest àmbit”, va subratllar Filloy. Amb la finalitat que hi hagi persones formades en aquesta matèria, l’Agreda organitza periòdicament cursos tant per formar tècnics que detectin aquest material com per a manipuladors que el puguin retirar sense que pugui representar cap perill.

Tal com va recordar l’executiu, l’amiant és un material de la construcció que està prohibit des de fa dues dècades. Per aquesta raó, els edificis dels anys 80 o anteriors a aquesta data poden contenir amiant, utilitzat sobretot per a aïllaments de parets i tubs, en el fibrociment.

La inspecció que farà el Govern permetrà conèixer els edificis de titularitat pública que poden contenir amiant i es podran així estipular les condicions de treball amb seguretat en cas que es facin obres als immobles. Pel que fa a les tasques d’identificació, segons ressaltava l’executiu, tampoc no suposen cap perill perquè es fan amb un aparell especial, l’espectògraf, que identifica l’amiant des de fora, sense que hi hagi contacte amb el material. La previsió és que l’estudi estigui enllestit a començaments del 2017.