El Govern es queixarà si els fets denunciats per Cierco es confirmen

El Govern d’Andorra mostraria el seu “disgust” a Espanya en cas que finalment s’acabés demostrant l’existència de les presumptes coaccions i amenaces per part de comandaments policials espanyols denunciades per Higini Cierco davant la batlle Canòlic Mingorance.

Així ho va confirmar ahir el portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, que tot i insistir a deixar clar que parlava d’hipòtesis ja que avui dia el Govern “no disposa de cap element” que permeti constatar que els fets denunciats són certs, va assegurar que si s’acabessin demostrant els fets “el Govern d’Andorra el que faria és manifestar el seu disgust i preocupació, així com el seu desacord al Govern espanyol”. Això sí, sempre en el marc de “l’àmbit diplomàtic”, va precisar Cinca, que va insistir que “no estem però en aquest estadi”.

Malgrat tot, Cinca, que va insistir que l’executiu no va tenir coneixement de les suposades pressions fins després de la nota del FinCEN, amb el banc intervingut i el conseller delegat a la presó, va reiterar, igual com ja va fer el titular d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, que en les comunicacions entre Andorra i Espanya en relació al cas Pujol sempre s’han utilitzat les vies i fórmules establertes en els convenis internacionals, vies que “no inclouen altres pràctiques ni converses entre els presidents dels dos estats”.

Així, el ministre portaveu va negar també que durant la visita de Rajoy a Andorra es tractés altres temes que no fossin qüestions bilaterals entre els dos estats i la signatura del conveni per evitar la doble imposició, com apuntava el diari Público, i va assegurar que qualsevol altra qüestió “és fabular”.

A la vegada, Cinca, que va destacar que el Govern “és aliè a tot aquest enrenou” que s’ha generat amb les manifestacions d’Higini Cierco davant la batlle, va insistir també a desvincular la denúncia feta pel màxim accionista de Banca Privada d’Andorra en relació al conegut com a cas Pujol de la causa principal de BPA i de les onze més que se n’han derivat, causes destinades a esbrinar si des de l’entitat, i alguns dels seus directius, s’ha portat a terme o s’ha facilitat el blanqueig de capitals a grups criminals organitzats.

A més, el ministre va recordar que de les manifestacions de Cierco se’n pot extreure també la comissió d’un presumpte delicte de revelació de secret bancari.

Moragas nega pressions

D’altra banda, el cap del gabinet de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, va negar ahir haver pressionat perquè es filtressin les dades bancàries de la família Pujol a la premsa, segons va informar TV3. Moragas va explicar que la seva visita al Principat va ser per preparar la visita oficial que hi va fer

el president espanyol el gener del 2015.