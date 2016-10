El Govern fa més accessible la seva web i l'adapta a persones amb qualsevol tipus de discapacitat

La pàgina web del Govern s'ha fet accessible a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat amb l'objectiu que les seves condicions no siguin una excusa per no poder navegar amb plena autonomia per Internet i que tothom pugui tenir accés a la informació oficial del país. L'empresa Inclusite, experta en accessibilitat de pàgines web, ha creat la primera ferramenta que junta accessibilitat i ajuda tècnica en el núvol, i permet navegar de manera gratuïta i des de qualsevol terminal sense ajuda tècnica especial.

El responsable de la companyia multinacional, Juan Jesús Díaz, ha explicat que s'ofereixen quatre tipus d'accessibilitat, per una banda amb el teclat i orientat a persones grans, discapacitats visuals, persones totalment cegues i gent amb problemes cognitius i intel·lectuals. També es podrà accedir mitjançant comandaments de veu, és a dir que es navega parlant; amb sons, destinat a persones amb discapacitats més severes que no tenen mobilitat a les mans i la parla no és clara; o amb lectors de pantalla per a persones que ja disposen d'ajuda tècnica al seu ordinador. La seva efectivitat s'ha pogut comprovar aquest dijous a la tarda durant la presentació del servei, amb l'exemple de David Bueno i Noelia Guillermo, dues persones amb discapacitat, que han estat els primers a comprovar les possibilitats que ofereix Inclusite.

La configuració sols es fa el primer cop, ja que queda gravada al navegador i quan accedeixin a la web sortirà automàticament. Díaz ha explicat que la seva empresa treballa a diferents països del món i l'any passat van accedir a Inclusite un milió d'usuaris, un fet que també ha assegurat que donarà major visibilitat a la web del Govern d'Andorra, ja que compten amb un buscador.

La secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, s'ha mostrat satisfeta de poder posar en marxa aquest servei perquè assegura que així es garanteix la igualtat i la no discriminació dels col·lectius que per diferents motius són més vulnerables. A més, s'ha compromès a seguir treballant perquè aquesta accessibilitat es pugui implantar a totes les pàgines web de l'administració pública.