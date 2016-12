El Govern inverteix 2,7 milions per a la millora de la CG-3 a Ordino

El Govern va adjudicar ahir treballs per a la millora de la CG-3, a la parròquia d’Ordino, que pugen a 2,7 milions d’euros. D’una banda, es destinaran 1,5 milions a les obres d’eixamplament d’aquesta carretera a l’entrada de Llorts. De l’altra, s’invertiran 1,2 milions d’euros en els treballs de construcció de la cinquena fase de la galeria de protecció d’allaus a la zona dels Basers del Corb, una obra encaminada a minimitzar els dies de tancament de l’accés a l’estació d’Arcalís.

Així mateix, l’executiu ha adjudicat l’adquisició de dos radars de tram per 334.500 euros. Estaran en funcionament en un termini de 24 setmanes i s’ubicaran entre la sortida del túnel de les Dos Valires i el túnel de Radio Andorra i a la desviació de Sant Julià de Lòria. També s’equiparà el servei de Policia amb sis ulleres de visió nocturna. Tindran un cost de 35.940 euros.

Una altra adjudicació aprovada ahir fa referència a la reordenació de la CG-2, a la zona de Funicamp, que va encaminada a descongestionar aquest indret. L’import dels treballs puja a 225.000 euros. També a Encamp es destinarà 240.000 euros a millorar el voral i la voravia de la CG-2 a la Bartra. Això permetrà cloure la connexió per a vianants entre el canal de descàrrega de FEDA i la Bartra.

A Andorra la Vella s’invertirà 173.000 euros per ampliar el dic de protecció del torrent del Forn a l’alçada dels Serradells. Així mateix, es realitzaran uns treballs per estabilitzar i millorar el drenatge de dos trams de la plataforma de la CS-310, a la collada de Beixalís. Tindran un cost de 175.000 euros. A l’últim, el consell de ministres també va acordar ahir adjudicar l’embelliment del mur de la sortida del túnel del Pont Pla, al costat de la rotonda de la Dama de Gel, per 65.900 euros.

Per altra banda, el Govern va adjudicar dels treballs de revisió i assessorament per a la millora dels procediments del Registre de Societats Mercantils i l’adequació dels recursos tècnics i humans destinats a aquest registre. Tindran un cost de 68.425 euros i l’objectiu és redefinir els procediments interns de gestió del Registre de Societats Mercantils a efectes de millorar la publicitat de les dades.

Aprovat el calendari escolar dels dos propers cursos

El consell de ministres va aprovar ahir els calendaris de dies festius i de vacances escolars per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. Els calendaris escolars s’han concebut per complir els dies festius del Principat establerts pel Govern, tant religiosos com civils, i els lectius previstos en la legislació educativa dels tres sistemes educatius (un mínim de 175 dies). L’alternança dels períodes lectius i de descans es determina en funció dels ritmes biològics dels alumnes i de l’organització pedagògica. També s’han considerat aspectes de la realitat socioeconòmica, com l’afluència turística i de trànsit, i s’han treballat amb els col·lectius implicats. El curs 2017-2018 finalitzarà el 29 de juny i el 2018-2019, el 28 de juny.

L’emissió de deute públic rep un 70% més de peticions

El Govern va adjudicar ahir la subhasta d’emissió de deute públic a llarg termini en la modalitat de bons. El nombre de peticions ha superat els 150 milions que s’oferien. En total, s’han rebut peticions per 252 milions d’euros, un 70% més de l’import de l’emissió. Per això s’ha hagut d’adjudicar prorratejant. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va descartar que aquesta alta demanda estigui relacionada amb l’entrada en vigor de la Llei d’intercanvi automàtic d’informació fiscal, que preveu que els comptes vinculats a títols de deute públic de fins a 50.000 euros quedin exclosos de la comunicació. Cinca ho atribueix a la seguretat que dóna el deute públic afavorida pels tipus d’interès, que estan baixos.