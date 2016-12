El Govern prorroga la convocatòria d'ajuts a l'habitatge a l'espera d'un nou reglament

El Govern ha perllongat per segona vegada la convocatòria d'ajuts a l'habitatge de l'exercici 2015, de manera que el termini s'allarga fins al febrer del 2017, tal com ha publicat el BOPA aquesta setmana. La convocatòria ja es va prorrogar un trimestre el passat agost, i ara es fa per segon cop també per tres mesos més, amb l'objectiu de garantir la continuïtat del cobrament dels ajuts mentre no s'aprovi un nou reglament que s'adapti a la Llei de serveis socials i sociosanitaris. El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha explicat que la intenció és refondre la regulació d'ajuts a l'habitatge dins del reglament que regula totes les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, però que no hi haurà canvis substancials en els criteris d'atorgament. La previsió és que aquesta modificació estigui enllestida a principis de l'any vinent.

El Govern treballa en la modificació del reglament de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris per incloure-hi els ajuts a l'habitatge, que fins ara estaven regulats per un reglament del 2014. Aquest canvi es fa per donar compliment a la Llei de serveis socials i sociosanitaris i ha provocat que s'hagi hagut de prorrogar dues vegades la convocatòria d'ajuts de l'exercici 2015, per donar continuïtat al cobrament d'aquestes ajudes a l'habitatge.

Tal com publica el BOPA, per a la nova pròrroga de tres mesos es destinen gairebé 410.000 euros a la subvenció periòdica a l'habitatge de lloguer, i 4.400 euros a les subvencions fora de termini.

La nova convocatòria es farà un cop es disposi de la refosa del reglament que, segons el ministre Xavier Espot, és previst que estigui enllestit a principis de l'any 2017.