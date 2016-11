El Gran Recapte d’Aliments aconsegueix 12.000 quilos

La primera edició del Gran Recapte d’Aliments d’Andorra, organitzada el dissabte passat, com a prova pilot, pel Comitè Andorrà del Voluntariat ha estat tot un èxit amb la recaptació de 12 tones d’aliments, segons ha informat l'executiu.

La iniciativa, que va comptar amb la participació d’una cinquantena de voluntaris, i de 3 grans magatzems d’Andorra la Vella (Centre Comercial Andorra, Pyrénées, i E.Leclerc Hiper Andorra), ha evidenciat una vegada més, la gran solidaritat de la població d’Andorra.

La recaptació es destinarà al banc d’aliments de Càritas Andorrana que s’encarregarà de la seva gestió. Tenint en compte la gran quantitat els productes recaptats, aquests seran emmagatzemats i seran utilitzats segons les necessitats de Càritas. En cas d’un excedent real, es podria estudiar la viabilitat perquè part dels aliments siguin exportats a l’exterior del Principat. Es tracta de productes amb caducitat a mig i llarg termini, com llaunes i conserves, per la qual cosa no perilla que es faci malbé.

Des del departament de Joventut i Voluntariat es valora molt positivament el desenvolupament d’aquesta primera edició del Gran Recapte d’Aliments d’Andorra, i agraeix la feina dels voluntaris, la participació dels tres grans magatzems, i de les institucions i entitats que hi ha col·laborat com el Comú d’Andorra la Vella, i Ràdio i Televisió d’Andorra. També es destaca que l’establiment E.Leclerc Hiper Andorra va fer un donatiu important d’aliments.