El Llibre Blanc de la Igualtat es basarà en el PANI del 2010

El Llibre Blanc de la Igualtat es basarà en el que va ser el Pla d’actuació nacional per la igualtat (PANI), elaborat per una cinquantena d’entitats en el Govern Bartumeu. Així ho va assegurar la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Montserrat Nazzaro, que va afirmar que després de la reunió mantinguda el 21 d’octubre passat amb el consell expert del llibre blanc, format per membres de l’executiu, del parlament i l’assessora d’igualtat, Mónica Geronés, es va acordar recuperar el document del PANI, “revisar-lo i actualitzar-lo, perquè ja vam fer molt de treball i pot servir per esbrinar quina és la foto actual de la societat en aquesta matèria”, va explicar.

De fet, la presidenta de l’ADA va explicar que en matèria de gènere poca cosa ha canviat des del 2010, quan es va elaborar el PANI, fins ara, i que per tant servirà de molt aquest pla per elaborar el que vol ser el Llibre Blanc de la Igualtat. El PANI, que va quedar aparcat amb l’entrada del Govern Martí, incloïa 43 propostes relacionades amb gènere, 34 amb gent gran,

36 de relacionades amb infància i joventut i una cinquantena per a immigració i el grup de persones amb discapacitats. L’11 de novembre es preveu constituir la taula transversal de treball, composta per dos representants de les associacions relacionades amb el gènere, els discapacitats, el col·lectiu LGTBI, les persones immigrants, la gent gran i els infants, a més de l’assessora.