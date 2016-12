El neuròleg Pere Comas recomana augmentar el nombre d'aquests especialistes al país

L'auditori Rocafort ha estat l'escenari aquest dimecres a la tarda d'un dels actes derivats de la col·laboració entre el comú lauredià i La Marató de TV3, que enguany se centra en l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. La difusió i la prevenció de la malaltia han estat dos dels objectius de la conferència a càrrec dels doctors Comas, Esteban i Avellanet. Tot i això, el neuròleg Pere Comas ha assegurat que "habitualment per cada 100.000 habitants hi ha 5 neuròlegs, per això, crec que a poc a poc es necessita augmentar el nombre d'especialistes al país". El ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha afirmat que "estem treballant i busquem fórmules per poder ser més atractius per aquests especialistes i estem fent un recull dels estudiants de medicina del nostre país a fora per orientar-los en les futures necessitats del país".

L'ictus és una de les malalties més greus i severes pel que fa a mortalitat i invalidesa, per això, el Comú de Sant Julià de Lòria ha organitzat aquest dimecres a la tarda una conferència sobre aquesta malaltia i altres lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, a càrrec de diversos especialistes que exerceixen al país, aprofitant la temàtica de La Marató de TV3 d'enguany relacionada amb aquestes patologies.

El neuròleg que passa consulta un cop per setmana al país, Pere Comas, ha explicat que "quan es parla d'ictus, la prevenció i reduir els temps són dues eines per afrontar la malaltia". A més, Comas ha destacat que "habitualment per cada 100.000 habitants hi ha 5 neuròlegs i aquí al país només n'exercim dos de forma parcial, per això, crec que a poc a poc es necessita augmentar el nombre d'especialistes al país". Un aspecte que el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha contestat argumentant que "estem treballant i busquem fórmules per poder ser més atractius per aquests especialistes i estem fent un recull dels estudiants de medicina del nostre país a fora per orientar-los en les futures necessitats del país".

D'altra banda, el neuròleg també ha recalcat que actuar ràpidament (un marge de quatre hores i mitja) permet evitar complicacions i per tant, reduir significativament el risc de mortalitat o altres patologies més greus. El doctor també ha explicat que "Andorra necessita adjuntar-se a Catalunya pel que fa al Codi Ictus, un sistema que permet agilitzar el procés de tractament en cas d'ictus". Per la seva banda, Marfany també ha posat en relleu que "és una malaltia que si es tracta amb celeritat, alguns afectats es poden recuperar totalment", de fet, els especialistes calculen que prop d'un 10% dels casos que es tracten a temps poden arribar a recuperar-se.

Un dels punts claus que ha destacat Comas és el temps "porta-agulla", un procediment pel qual una persona pot ser diagnosticada i tractada en menys de 60 minuts. Per això, el doctor ha assegurat que "la distància no ha de ser un impediment per poder-ho fer, ja que els procediments actuals permeten allargar el període de temps de 4 hores a 8"

Cal recordar que aquesta malaltia és una de les tres més letals del món i particularment a Andorra, la segona causa més freqüent de mortalitat i la que més discapacitats provoca. Per això, la presidenta d'AMIDA, Agustina Grandvallet, ha destacat que "cal que la ciutadania sigui conscient de la importància de les aportacions econòmiques, perquè les investigacions que es realitzen ens serveixen a molta gent del país". A més, Grandvallet ha recalcat que "aquesta malaltia requereix moltes hores de rehabilitació, ja que la persona necessita un tipus molt específic de rehabilitació per tal de poder trobar-se en estat òptim i per això lluitem".