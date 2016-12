El Pallars Sobirà és la comarca que més recicla, amb un 44,85%

El Pallars Sobirà és la comarca que més recicla de l’àmbit de Ponent i l’Alt Pirineu, amb un 44,85%, i la Cerdanya la que menys, amb un 19,35%, segons les dades del 2015 fetes públiques pel departament de Territori i Sostenibilitat. Pel que fa a municipis, Verdú és el que més separa els residus, amb un índex de recollida selectiva neta del 56%. En el conjunt de la demarcació lleidatana ha augmentat lleugerament la recollida selectiva, que ha passat del 25,08% del 2014 al 26,49% el 2015. Tot i això, aquestes dades segueixen estan per sota de la mitjana catalana, que se situa en el 30,48%.

Les comarques de Lleida, en canvi, generen menys residus que la mitjana catalana, segons les darreres dades de balanç del 2015, tot i que han augmentat lleugerament respecte de l’any passat. Concretament, l’any passat es va generar 190.071 tones de residus municipals, un 1,64% més que el 2014. Això suposa una generació de residus per càpita d’1,19 quilos per habitant i dia, per sota de la mitjana catalana, que se situa en 1,35.

Les dades van ser presentades divendres passat per la directora dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran, Maria Dolors Tella, i l’adjunt a direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, Xavier Reinaldos. Les xifres, corresponents a les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, les Garrigues, la Noguera, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, l’Urgell i la Vall d’Aran, indiquen un lleuger augment de la generació de residus en aquesta àrea, tot i que la generació per càpita encara se situa per sota de la mitjana de tot Catalunya.

La Vall d’Aran és la comarca que més residus genera de tot l’àmbit, amb 942,90 kg per habitant a l’any, i les Garrigues la que menys, concretament 356,11 kg per habitant a l’any. A més de la Vall d’Aran, la Cerdanya i el Pallars Sobirà superen la generació mitjana de Catalunya. Al Pallars Sobirà, però, ha augmentat la recollida selectiva d’un 28% el 2014 a un 44,85% el 2015 gràcies al sistema de recollida porta a porta, implantat l’any passat i amb el qual s’esperen millorar encara més els resultats del 2016. Segons Reinaldos, “és un bon model i un bon referent”.

Per sobre de la mitjana

A més del Pallars Sobirà, la Segarra, l’Alt Urgell, el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça se situen per sobre de la mitjana de tot el territori en separació de residus. El municipi que recull més residus separats és Verdú, amb un índex del 56,14%; seguit de Fondarella, amb el 54,35% de recollida selectiva neta; Palau d’Anglesola, amb el 52,66%, Poal, amb el 50,93%, i Linyola, amb un 50,53%.

Reinaldos va valorar els resultats de forma positiva, tot i que va puntualitzar que “cal buscar vies de millora en la recollida selectiva”. “El principi de qui més contamina més paga l’hem de dur a la pràctica”, va dir referint-se als sistemes de pagament per generació o d’altres que siguin més eficients i transparents. En aquest sentit, a partir del 2017 s’augmentaran els cànons als ajuntaments per dur residus als abocadors. Així, es passarà dels 19 euros per tona que es paga actualment a 30 euros, amb la previsió d’augmentar aquest import fins als 50 euros el 2020.