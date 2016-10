El parc de l’Alt Pirineu treballa per tenir la Carta de Turisme Sostenible

El parc natural de l’Alt Pirineu creu que la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina molt bona per revalorar el turisme de la zona i donar un valor afegit a l’espai protegit. D’aquí que conjuntament amb el Grup Leader Pirineu Occidental hagin organitzat una jornada de formació per explicar els avantatges i les obligacions que suposa per als empresaris disposar d’aquest certificat europeu. Marc Garriga, director del parc natural, va explicar que la CETS seria una gran eina per al parc, però va reconèixer que han de ser els empresaris els que decideixin apostar per treballar en aquesta línia. Garriga va afegir que la Carta Europea és una eina de gestió que ajuda les àrees protegides a millorar en el desenvolupament de l’activitat turística tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població i les empreses locals.

L’objectiu d’aquest certificat, molt reconegut pel turisme estranger, és garantir que l’ús públic dels parcs naturals es des­envolupi de forma compatible amb la conservació, minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme i contribuint al desenvolupament socioeconòmic local que genera l’activitat turística.

Garriga va explicar que la Carta és molt més que un distintiu de qualitat i va dir que és un mètode de treball, una eina de planificació i un compromís entre els gestors de l’espai, les empreses turístiques i la resta d’entitats i agents del territori.

Les jornades de formació que s’han organitzat han de servir per detectar el grau d’implicació que els empresaris turístics estan disposats a assumir per treballar amb l’objectiu d’aconseguir la Carta Europea. Les empreses turístiques cal que participin en la conservació dels valors patrimonials, perquè en depenen en gran mesura.

Aquesta acreditació distingeix els espais protegits que han definit una estratègia i un seguit d’actuacions per fer compatible el desenvolupament sostenible del turisme amb les tasques necessàries de conservació i millora del patrimoni natural i cultural que es protegeix. Els avantatges de la Carta per a les empreses turístiques passen per ser reconegudes a Europa, desenvolupar noves oportunitats comercials, reforçar la qualitat de la seva oferta turística i racionalitzar les despeses.

La Carta Europea de Turisme Sostenible és una acreditació d’àmbit europeu, atorgada per la Federació Europarc (entitat que aglutina els parcs nacionals i naturals de 32 països europeus), que certifica que el desenvolupament del turisme en un territori es realitzarà de forma sostenible d’acord amb els objectius de la Carta.