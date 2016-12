El parc natural de l’Alt Pirineu obre el primer itinerari adaptat

El parc natural de l’Alt Pirineu ha obert el primer itinerari adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i discapacitat visual. En concret, és una passera de fusta que s’ha instal·lat al bosc de Sant Joan de l’Erm, a Montferrer i Castellbò (Alt Urgell), la primera d’aquestes característiques a la zona. La passera està dissenyada per oferir un itinerari terapèutic i l’han realitzat persones en risc d’exclusió social. Aquest parc és un espai natural protegit representatiu de l’alta muntanya pirinenca que, per la seva orografia, aïllament i comunicacions, és de difícil accés i visita per a persones amb discapacitats, tant de mobilitat com visuals. Segons el departament de Territori, un dels reptes del parc és facilitar l’accés d’aquestes persones gràcies a la construcció d’infraestructures d’ús públic adaptades.

La passera està construïda amb fusta tractada. Comença a l’aparcament del refugi de la Basseta i té una llargada de 350 metres amb eixamplaments cada 50 metres, on es poden creuar dues cadires de rodes. La construcció s’ha fet elevada per no degradar el sòl i amb una guia lateral de seguretat per evitar caigudes. A través de la passera es fa un itinerari per un bosc de pi roig i avet, amb arbres de grans dimensions, on es pot gaudir del cant dels ocells, cosa que el converteix en un itinerari terapèutic. El passeig finalitza proper a una vista panoràmica de la vall de Santa Magdalena, on està previst construir una torre elevada.

El recorregut inclou diversos cartells interpretatius sobre la flora i la fauna del parc, amb una part amb sistema Braille. Les persones amb discapacitat visual també poden tocar i reconèixer alguns elements naturals, com branques i troncs de diferents arbres i arbusts. La ubicació en aquest indret es deu al fet que Sant Joan de l’Erm és una de les principals portes d’entrada de visitants al parc, amb 58.469 comptabilitzats el 2015 sobre els 263.188 totals del parc.

L’obra s’ha fet en dues fases, una primera el 2015 mitjançant un ajut del parc natural de l’Alt Pirineu a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, amb una inversió total de 30.000 euros,

realitzada per l’empresa Socarrel, SL; i una segona fase amb una actuació directa el 2016, gràcies al conveni amb la Fundació Bancària La Caixa, per valor de 60.000 euros, realitzada per persones en risc d’exclusió social, a través de la Fundació Integra Pirineus i senyalitzada a través de l’empresa local Aubèrria.