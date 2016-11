El poblet de Nadal, un atractiu més per recuperar visitants

El poblet de Nadal, un dels principals projectes que va anunciar l’equip de Conxita Marsol en accedir al Comú d’Andorra la Vella, es posarà en marxa l’1 de desembre, coincidint amb la inauguració de l’enllumenat nadalenc, i durarà fins al 6 de gener. Amb aquesta iniciativa la corporació vol crear un nou atractiu per potenciar la capital i el país i oferir “un motiu més per venir”, va dir la cònsol major. En aquest sentit, Marsol va afirmar que aquest ha de ser un factor més que ha de permetre recuperar el milió de visitants que s’ha perdut en els darrers anys al país, un dels objectius que s’ha plantejat el Pla estratègic de turisme de compres elaborat pel Govern.

El Comú hi ha destinat un pressupost de 370.000 euros i la intenció és atraure turisme de proximitat (del sud de França i del centre i nord d’Espanya). Per aconseguir-ho, Marsol va explicar que s’ha fet un esforç important de promoció, tant interior com exterior (una opció a la qual s’havia recorregut poques vegades). Així, seran presents en mitjans de comunicació catalans i del sud de França i també en tanques en parets mitgeres de Barcelona, València i Madrid. La publicitat exterior en aquestes capitals espanyoles s’efectuarà de forma gratuïta gràcies al conveni que el Comú té amb l’empresa VSA, ja que dins del contracte per a la concessió dels opis a Andorra la Vella està recollida aquesta possibilitat, tot i que fins ara no s’havia utilitzat mai. Tot això es completa amb un microlloc web que es pot consultar en quatre idiomes.

El projecte s’ha concebut com un conte, la història dels menairons, que faran de fil conductor de totes les activitats, que es localitzaran en diferents espais. A la Rotonda hi haurà l’escenografia del pic dels Meners, a l’antic cine Modern es realitzarà un mapping a la façana i s’hi explicarà la història que s’ha ideat expressament per a l’ocasió, i a la plaça Guillemó hi haurà la zona del bosc encantat. L’ambientació d’aquests indrets també s’ha relacionat amb la lògica comercial. Així, a la plaça Guillemó s’hi podrà trobar el producte verd (arbres i plantes). A la plaça del Poble, per la seva banda, hi haurà una pista de gel de 100 m2 –que serà gratuïta– i el mercat de Nadal. Aquest tindrà 25 casetes de fusta, on es podran adquirir diferents productes i també hi haurà la presència de vint artistes del país, que vendran les seves creacions.

Per dinamitzar tot això s’ha previst diferents activitats. En aquest sentit, en la inauguració hi haurà un espectacle de piano aeri i un castell de focs, però al llarg dels dies també es podrà gaudir d’animacions dels menairons, un gran carrilló que explica la història d’un rellotger, espectacles d’animació i titelles per a infants, els més menuts també podran entregar la carta als Reis a l’oficina màgica de Correus que s’ubicarà als cinemes Modern i també al Fener Boulevard, hi haurà actuacions musicals de nadales, tallers d’art, una visita de rens i dromedaris i un cagatió gegant, entre d’altres. També Riberaygua i Travesseres i el Fener Boulevard acolliran quinze espectacles del 3 al 29 de desembre i a l’església de Santa Coloma hi haurà dos concerts de gòspel.

Marsol va explicar que tenint en compte que el que es pretén és fer de tota la parròquia un gran poblat de Nadal, la iniciativa també té la col·laboració dels comerciants, que han unificat el material per embolicar els paquets i les bosses, que seran del mateix tipus. La intenció és crear una marca conjunta per a tot Andorra la Vella. La voluntat és que la participació del sector comercial vagi a més a través de la dinamització dels establiments.

La cònsol major va recordar que el poblet de Nadal neix amb vocació de continuïtat i de millorar-ne el contingut. Marsol va afegir que del Pla estratègic del comerç se n’extreu que el visitant cada vegada és més exigent i vol més activitats. Per aquest motiu es va mostrar convençuda que iniciatives com aquesta, així com altres atractius que estan treballant el Govern i el Comú, han de permetre un canvi de país en els dos o tres anys vinents.