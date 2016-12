El postgrau en turisme de muntanya arrenca a l’octubre amb 15 alumnes

La Universitat d’Andorra (UdA) posarà en marxa el postgrau en turisme de muntanya l’octubre del 2017 i la previsió és arribar a quinze estudiants en aquesta primera promoció. El rector, Miquel Nicolau, va recordar que perquè la formació continuada sigui sostenible en el temps cal buscar públic internacional. Això es pot fer en les àrees en què el Principat té coneixement, com és el turisme, que a banda és un sector en creixement, va dir. Per aquest motiu la intenció és cobrir entre un 80% i un 90% d’aquests cursos amb alumnes de fora. El postgrau s’impulsarà de la mà de l’OMT-Themis, que disposa d’una gran xarxa de contactes, i de la Colorado State University, una “institució d’elit en el turisme de muntanya i l’esquí”, va exposar. La formació s’impartirà en anglès i es faran estades a Andorra i Colorado. L’objectiu és convertir-lo en un màster, si té acceptació.

Nicolau va recordar que aquesta és una de les accions que s’han dissenyat per avançar en la internacionalització de l’UdA. Així, a banda de treballar per atraure estudiants per cursar carreres completes, també es vol impulsar la mobilitat semestral. Nicolau va avançar que s’estan tancant acords amb centres propers i llunyans. Una novetat seran les beques per a l’Institut Tecnològic de Pequín, que es preveu que apareguin publicades abans de final d’any i que es concediran per al curs 2017-2018. S’oferirà vuit llocs per a estudiants de l’UdA. D’aquests, tres seran per fer el segon cicle o el doctorat. Les cobreix el centre xinès i inclouen la manutenció i l’estada a més d’uns 100 euros per a despeses addicionals. Les cinc places restants són per a mobilitat semestral i no estan finançades. Es tracta d’unes beques adreçades a estudiants d’informàtica i la formació es pot seguir en anglès. Avui, un terç dels alumnes de l’UdA fa estades formatives a fora i entre un 7% i 8% fa mobilitat semestral (l’objectiu seria arribar al 30%). A més, tan sols un terç dels estudiants procedeixen de sistemes educatius forans. El rector va explicar que un dels problemes a l’hora d’atraure alumnes estrangers són les dificultats per trobar allotjament per un temps curt. Considera, però, que és un aspecte que ha de solucionar la iniciativa privada.

Per altra banda, des de l’UdA també es va remarcar que es treballa per ampliar l’autofinançament, que ha passat del 21% el 2015 al 24% el 2016. Nicolau va recordar que el centre sempre ha tingut pressupostos equilibrats.

Beca per fomentar la recerca gràcies a la presència de doctorands a temps complet

Un altre dels reptes de l’UdA és créixer en recerca. Per cobrir la mancança de doctorands a temps complet (avui no n’hi ha cap), la primavera de l’any que ve es convocarà una plaça de becari. Aquesta serà realitat el curs 2017-2018, serà finançada per la mateixa universitat i tindrà una durada de quatre anys. Nicolau va dir que això ajudarà un dels grups de recerca a fer un pas endavant i a donar suport a la docència en termes de qualitat en el seu àmbit d’investigació. Al mateix temps s’està buscant finançament en altres projectes internacionals. Entre aquests hi ha el programa Poctefa i, si l’acostament a la UE avança, el centre també espera poder prendre part en projectes europeus als quals ara Andorra no té accés. El rector va afegir que des del curs passat s’ha afegit el requisit de l’anglès i de disposar del doctorat en els nous edictes que es facin per contractar personal fix (que ha passat de 32 a 34 persones en el darrer any).

Possibilitat d’estudiar bàtxelors dobles

Una de les novetats per a aquest curs 2016-2017 és la possibilitat que s’ofereix de cursar bàtxelors dobles. Això es fa en administració i informàtica i en dret i administració d’empreses. Permet obtenir dues titulacions a la vegada en quatre anys gràcies a l’optimització que s’ha fet de les assignatures comunes. Nicolau va destacar que té l’avantatge que es permet a l’alumne deixar una de les titulacions en el cas que vegi que és massa feina o incorporar-hi l’altre bàtxelor en el cas que tingui ganes de fer un esforç suplementari. Ara disposa d’uns cinc estudiants.