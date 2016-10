El primer Consell d’Infants del Comú d’Andorra la Vella se celebrarà el 15 de desembre

Andorra la Vella ha començat avui el procés participatiu amb els alumnes escolaritzats a la parròquia per desenvolupar un projecte que la majoria de comuns ja tenen en marxa. Uns 300 alumnes dels últims dos cursos de primària de quatre centres escolars de la parròquia -escoles francesa d’Andorra la Vella i de Santa Coloma, escola andorrana i Col·legi Sant Ermengol- participaran activament al Consell d’infants d’Andorra la Vella. Avui, un centenar d’alumnes de l’escola francesa d’Andorra la Vella han estat rebuts per la cònsol major, Conxita Marsol, i han conegut de primera mà en què consistirà el procés participatiu. Cada centre triarà inicialment els tres representants que es convertiran en consellers infantils en la sessió constitutiva del Consell d’Infants que se celebrarà el 15 de desembre i que presidirà la cònsol major. Aleshores, exposaran quins temes voldran debatre en la sessió del Consell d’infants programada per al 23 de maig del 2017. Durant cinc mesos, els temes seran analitzats i desenvolupats en diferents grups de treball.

El Consell d’Infants és un projecte dels comuns impulsat per UNICEF Andorra, que durà a terme diferents sessions formatives sobre els drets dels infants. El Comú, paral·lelament, oferirà l’assessorament especialitzat als diferents centres escolars en funció dels temes d’interès que vulguin tractar els infants.