El primer TAC helicoidal veterinari de l’àrea dels Pirineus és a Andorra

L’hospital Món Veterinari ha introduït la principal eina per fer diagnòstics amb precisió. Es tracta del TAC helicoidal General Elèctric multitall, que és com el TAC per als humans però amb un software d’interpretació d’imatges diferents. Aquesta tecnologia, que té nombroses aplicacions dins la veterinària, és la primera que hi ha en tota l’àrea dels Pirineus. Des del juliol fins ara, Món Veterinari ja ha fet 125 TAC, una prova que costa aproximadament 300 euros. Jordi Giné, veterinari acreditat per l’Associació de Veterinaris d’Espanya de Petits Animals, de medicina interna, explica que s’ha practicat en gairebé un 50% a gats i l’altra meitat a gossos. Una de les principals funcions del TAC també és detectar de manera precoç tumors cancerígens.

Giné confirma que s’ha incrementat la incidència del càncer en els animals, “però perquè hi ha més qualitat de vida i els gossos i gats viuen més i també perquè ara són més els diagnosticats”, va dir.

Fins ara, si es necessitava fer un TAC a un animal de companyia des d’Andorra calia enviar-lo a Barcelona. “Ara nosaltres podem donar cobertura als pacients i veterinaris no només del Principat, sinó de tota la província de Lleida, les comarques aragoneses de la Franja, les comarques barcelonines de Berguedà i el Bages, i la Cerdanya i l’Arieja”, va explicar Giné, que va dir que a 180 quilòmetres a la rodona no hi ha cap centre amb una tecnologia d’aquest tipus per a animals. De fet, alguns veterinaris ja han vingut de diferents comarques catalanes per practicar un TAC a la clínica andorrana.

El veterinari andorrà explica que s’ha incrementat l’atenció a l’animal de companyia, “perquè cada vegada hi ha més animals de companyia i es veuen com un més de la família que requereix atencions”. Per això, malgrat el que puguin costar proves d’aquestes, que tenen un preu d’aproximadament

300 euros, el propietari de l’animal se’ls gasta perquè és una de les proves més precises per fer diagnòstics.

Per fer el TAC se seden els animals i amb imatges de tres dimensions es detecta possibles patologies tumorals de menys d’un mil·límetre, “i aquesta és una funció important perquè es posen més exactament els límits de l’extirpació del tumor, per exemple”, va dir Giné.

Per interpretar les imatges, Món Veterinari també disposa de tres veterinaris radiòlegs, ubicats a Viena, Londres i Florida, que a través d’internet veuen les imatges i fan el seu diagnòstic per poder tenir opinions d’experts i fer un diagnòstic complet.