El Principat defensa i difon el seu rol en el desenvolupament sostenible

El cap de Govern, Antoni Martí, inaugurarà aquesta tarda la 33a Universitat d’estiu, una cita que, sota el títol Transformar el nostre món, reflexionarà sobre els objectius de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible amb personalitats de renom lligades directament amb les Nacions Unides.

Així ho van explicar ahir, en la presentació del certamen, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i el titular d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, que a més a més van destacar l’oportunitat que suposa aquesta cita perquè Andorra doni a conèixer les reformes que està portant a terme i les seves polítiques en matèries com el canvi climàtic i l’educació, entre d’altres, a la vegada que pugui aprofitar-se de les reflexions i coneixements dels diferents ponents.

“Ser actor a nivell global ens permet prendre decisions adequades a nivell intern”, va defensar Jover, que va recordar que Andorra és coneguda en fòrums internacionals per ser capdavantera en l’educació en drets humans i ciutadania.

En una línia similar es va posicionar Saboya, que va remarcar que certàmens com aquests, que a més aborden qüestions que “són de plena actualitat”, serveixen per projectar la imatge d’una Andorra “oberta al món, participativa i que vol jugar el seu paper, sempre, però, amb humilitat”.

Per la seva part, el periodista Jean-Paul Marthoz, que repetirà com a moderador, va destacar la “diversitat” d’àmbits des dels quals s’afronta la “complexa” qüestió del desenvolupament sostenible i va incidir en la importància de la “reflexió” i dels “valors”.

Entre els ponents d’aquesta edició destaquen el secretari general del Consell d’Europa, Thorbjorn Jagland; el secretari general adjunt per als finançaments innovadors per al desenvolupament de l’ONU, Philippe Douste-Blazy; la secretària general adjunta per a la comunicació i la informació pública de l’ONU, Cristina Gallach, i el president de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i enviat especial per a la seguretat viària de l’ONU, Jean Todt.

Les conferències són obertes a tothom i hi haurà interpretació simultània. La Universitat d’estiu d’Andorra, a través de la Universitat d’Andorra, s’inclou dins del programa de les activitats de la Xarxa Vives d’Universitats. Així, el curs és susceptible de ser reconegut amb crèdits de lliure elecció per les universitats de la Xarxa. Es lliurarà un certificat a qui assisteixi a un mínim de set ponències.