El programa de cribatge del càncer de mama detecta 65 casos des del període 2008-2009

El programa de detecció del càncer de mama que es va posar en marxa en el període 2008-2009 ha detectat un total de 65 casos d'aquesta malaltia i, des de principis d'any se n'han detectat set. Són algunes de les dades que ha facilitat el Ministeri de Salut en motiu de la commemoració, aquest dimecres, del Dia mundial contra el càncer de mama. La voluntat és que les dones que poden formar part d'aquest programa de cribatge, les que tenen entre 50 i 69 anys, hi prenguin part en una major quantia, i, de fet, i segons les dades, aquesta participació ha anat incrementant-se en els darrers anys.

El programa de detecció precoç del càncer de mama ha detectat des de la seva posada en marxa el període 2008-2009 un total de 65 casos d'aquesta malaltia. A mesura que el programa ha anat avançant en el temps la participació de dones que en poden prendre part s'ha anat incrementant i des del Ministeri de Salut posen en relleu que s’espera apujar el percentatge de participació amb el nombre de mamografies que es facin fins a finals del 2017, que és quan finalitzarà la cinquena campanya de cribatge. Des del gener del 2016, quan es va iniciar aquesta cinquena ronda del programa i fins al 30 de setembre s'han realitzat 1.424 mamografies i s'han detectat set càncers de mama.

Segons les dades facilitades des de l'Executiu en motiu de la commemoració, aquest dimecres, del Dia mundial contra el càncer de mama, en la campanya 2008-2009 es van enviar 8.293 cartes convidant a les dones d'entre 50 i 69 anys a fer-se una mamografia gratuïta; es van fer 1.637 proves, la qual cosa situa la participació en un 19,74% i es van detectar 12 càncers. En la campanya 2010-2011 es van enviar 8.742 cartes, es van fer 2.599 mamografies, la participació va ser del 29,73% i es van detectar 12 càncers. En la campanya 2012- 2013 el volum de cartes van ser 9.259, es van fer 3.585 proves, la participació va ser del 38,72% i es van detectar 15 càncers. Finament, en la campanya 2014-2015 la xifra de cartes va ser de 9.714, i es van fer 4.251 mamografies, amb una participació del 43,76%, i una detecció de 19 càncers de mama.

Des del Ministeri de Salut recorden que les dades procedents del registre de càncer mostren que en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència, 30,9% per al quinquenni 2010-2014 i que la taxa de mortalitat per aquesta malaltia i per aquest mateix període va ser d’11,9 per 100.000 dones.

El programa de detecció precoç del càncer de mama ofereix a les dones d’edats compreses entre 50 i 69 anys, una mamografia de cribatge gratuïta cada dos anys amb l’objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en aquest grup d’edat.

Són convidades a participar al programa mitjançant una carta personalitzada i un cop han participat, si el resultat de la mamografia no mostra cap troballa, als dos anys tornen a rebre una carta, aquest cop amb dia i hora, per realitzar de nou la mamografia de cribatge. Si hi ha qualsevol anomalia que requereix estudis complementaris s’informa a la pacient, el radiòleg els prescriu i si escau els realitza, per lliurar-li un diagnòstic final amb les indicacions corresponents, segons informen des de l'Executiu.

El 100% de les mamografies són interpretades per dos radiòlegs independents que dirimeixen els seus desacords per consens i tots els centres radiològics del país participen en el programa.