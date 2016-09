El projecte d’urbanització de la Cabeca no rep cap al·legació

El termini per presentar al·legacions al projecte d’urbanització de La Cabeca, que s’impulsarà a l’entrada d’Encamp, ja s’ha acabat sense que se n’hagi presentat cap. A partir d’aquí, el pas següent serà que la junta de govern del Comú d’Encamp aprovi favorablement el projecte d’urbanització, segons va explicar el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres.

Amb el projecte d’urbanització aprovat “ja es poden començar les obres, que es preveu que s’iniciïn aquest mes de setembre”, va afirmar Torres. Aquests treballs suposaran la construcció dels carrers i dels serveis d’aquesta zona ubicada al límit entre Encamp i Escaldes-Engordany. Les obres d’urbanització es faran en dues fases. La primera es realitzarà a la part de baix del terreny i durarà cinc anys, i la segona serà a la part de dalt i té una durada prevista de deu anys. Tot i això, mentre es facin els treballs d’urbanització es poden presentar els projectes i es pot anar edificant mentre es construeixen els carrers.

El cònsol major d’Encamp va explicar que la voluntat de la promotora “és iniciar-ho com més aviat millor, perquè ja havien estudiat els pressupostos de diverses empreses”.

El pla parcial de La Cabeca va rebre el vistiplau del Comú a finals del 2012. Va ser en aquell moment que els promotors (la societat Arbres de Tardor) va anunciar que tenien la intenció de tenir aprovat el projecte d’urbanització al cap de sis mesos per poder començar a construir els vials i les infraestructures de cara al 2013, un procés que s’ha allargat més del previst. Des de la societat es va precisar aleshores que l’objectiu era realitzar només les mínimes obres d’urbanisme, un fet que permetria que en el cas que un operador important s’interessés per la zona i volgués un altre tipus de vial, el pogués desenvolupar.

La Cabeca té una superfície de 155.000 metres i 500.000 metres de sostre, cosa que la converteix en el desenvolupament més gran fet mai a Andorra. D’aquí que sigui necessari fer-la per fases.