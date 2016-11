El projecte per a la inclusió social de Càritas donarà feina a tres aturats

Càritas preveu que el projecte d’inclusió social adreçat a aturats pugui posar-se en marxa abans d’acabar aquest any. Tal com va recordar el president de l’entitat, Amadeu Rocamora, el programa ja està elaborat, aprovat i el que cal ara és implementar-lo. L’ONG ja està en fase de selecció de les persones que se’n podrien beneficiar. La previsió és que pugui donar feina a dos o tres desocupats.

La iniciativa es posarà en funcionament de forma progressiva. Així, podria començar amb una persona i s’aniria ampliant fins a acollir-ne tres. Aquestes es dedicarien a seleccionar i vendre la roba usada que recull l’entitat. Rocamora destaca que es tracta de fer “més a l’engròs” la tasca que ara s’està fent amb el rober i la botiga de segona mà. El president de Càritas explica que, a hores d’ara, “per servir els nostres usuaris de roba en tenim de sobres”. Per aquest motiu es vol “traslladar el que fem al rober a un magatzem més gran, i fer-ho amb persones llogades”.

Abans de posar el projecte en marxa, l’entitat també haurà de buscar un local per poder desenvolupar aquesta activitat i ampliar el nombre de contenidors de recollida que hi ha al carrer. Actualment n’hi ha quatre, ubicats sobretot a les parròquies més poblades. Per això també se’n vol instal·lar de nous, més repartits arreu del territori. “Això permetrà recollir més coses i evitarà que es llencin”, va dir Rocamora, que va afegir que “de passada es donarà feina a unes quantes persones” (avui es fa amb voluntaris).

Aquest projecte s’impulsarà de forma coordinada amb les institucions, ja que cal acordar on s’instal·laran els contenidors i treballar conjuntament en tot el que fa referència al reciclatge. Perquè, tal com va dir Rocamora, en aquesta iniciativa “hi ha una part mediambiental important” ja que permet aprofitar la roba usada i evitar que els productes tèxtils es llencin. El president de l’entitat va afegir que en tot això també caldrà analitzar la sortida que es pot donar als productes. “Amb la roba és més fàcil però amb altres coses caldrà veure com ho fem perquè no ho podem emmagatzemar”, va indicar.

El projecte d’inclusió social que posarà en marxa Càritas requerirà una aportació econòmica, ja que amb el que s’obté amb la venda de la roba no n’hi ha prou per autofinançar-se. Rocamora va exposar que “es tracta de roba que ningú no vol i per això som conscients que requerirà una aportació”.