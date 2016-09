El PS critica el cost que assumeixen els comuns pel parc d’aigües braves

Les conselleres socialdemòcrates dels comuns d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany es van mostrar crítiques amb el cost que assumiran aquestes corporacions de l’estudi de viabilitat del parc d’aigües braves urbà que Andorra Turisme projecta construir al riu Valira. La cap de la minoria del PS al Comú de la capital, Dolors Carmona, considera que “si la gestió és privada, la despesa de l’estudi de viabilitat hauria d’anar a càrrec del privat”. En aquest sentit va exposar que la tasca de l’administració pública s’ha de centrar a facilitar els tràmits i autoritzar-ne, si escau, l’ús, sempre tenint en compte l’impacte mediambiental.

Per la seva banda, la consellera socialdemòcrata al Comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, va recordar que els comuns ja fan una aportació econòmica anual a Andorra Turisme. Amb tot, veu natural que les corporacions implicades en el projecte del ràfting urbà destinin una partida a la iniciativa, tenint en compte que els tres comuns en sortiran beneficiats. Vendrell no comparteix, però, que la inversió es faci a parts iguals. Així, remarca que “Andorra Turisme hauria d’assumir el 70% del cost de l’estudi de viabilitat i cadascun dels tres comuns el 10%”. La consellera va exposar que un cop es vulgui concedir l’explotació de les aigües caldrà treure un concurs per adjudicar qui podrà utilitzar el riu Valira per a aquest tipus d’activitat. En aquest sentit va insistir que en cap cas l’explotació va lligada a aquest estudi de viabilitat. Si això acabés sent així “no ho veuria bé”, va afirmar.

Per últim, el conseller de Liberals d’Andorra al Comú d’Escaldes-Engordany, Marc Magallón, va destacar que el parc d’aigües braves urbà seria “una cosa bona per al país”, tot i que hi ha un tram del riu que caldrà arranjar a causa de la seva dificultat. Magallón considera que a l’hora d’impulsar la iniciativa “és normal que el primer pas el facin les administracions” assumint l’estudi de viabilitat del projecte. “Després, si es pot fer i és segur, ja serà el privat qui hi prengui part econòmicament”, va afirmar.

Quant als consellers liberals d’Andorra la Vella, van preferir no fer valoracions ja que la majoria no els ha donat cap informació sobre el projecte, segons van declarar.

L’estudi de viabilitat per crear un parc d’aigües braves urbà al riu Valira encarregat per Andorra Turisme costa

30.950 euros més l’IGI. Aquest import serà assumit íntegrament amb diners públics i s’ha dividit en quatre parts iguals, que cobriran el Comú d’Escaldes-Engordany, el Comú d’Andorra la Vella, el Comú de Sant Julià de Lòria i Andorra Turisme.

Segons van informar des de la societat pública, l’estudi de viabilitat consisteix en una prova pilot al riu que ha de permetre validar les possibilitats del Valira i un informe preliminar de les necessitats logístiques, així com d’infraestructures i legals. A més, els treballs també inclouen la redacció d’un estudi bàsic d’enginyeria hidràulica per conèixer el cost de la inversió que s’ha de fer al riu per arranjar-lo.