El SAAS reconeix que no fa res per recuperar l’assistència realitzada fora

En la liquidació del segon trimestre del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) s’assegura que “no s’ha fet res per recuperar l’objectiu marcat de recuperar 1,3 milions d’euros de l’activitat assistencial que es realitza fora del país quan el SAAS podria dur-la a terme perfectament amb els seus propis recursos i professionals sanitaris.” Segons es diu en el seguiment pressupostari del segon trimestre del 2016, aprovat pel consell directiu del SAAS, en aquest primer semestre de l’any no hi ha hagut cap acció per canviar aquesta tendència.

Els ingressos previstos per al 2016 estan pressupostats en 61,5 milions, dels quals s’ha executat uns 30 milions, que és gairebé el 49%. D’aquests, els ingressos patrimonials, que són els corresponents a la facturació que generen les unitats organitzatives del SAAS, sumen 46 milions. Per tant, si es divideix en dotzenes parts la xifra del primer semestre seria de 23 milions. Amb el tancament del segon trimestre del 2016 es dóna una desviació negativa de 330.463 euros, i la memòria explica que es deu per no donar compliment a les hipòtesis aplicades a la confecció del pressupost d’aquest any, que consideraven oportú recuperar el cost de l’activitat assistencial que es fa fora i que es pot dur a terme aquí al Principat.

Aquesta activitat assistencial no recuperada es xifra en 650.000 euros en el primer semestre. Una quantitat que si es restés dels ingressos obtinguts de 23 milions donaria un creixement d’ingressos de 319.000 euros, que aconseguiria rectificar la desviació de negativa a positiva.

HOSPITALITZACIÓ

Quant als ingressos corresponents a l’activitat hospitalària, que en la seva comparació inclouen la major part de l’activitat assistencial esmentada abans que el SAAS pretén recuperar, presenta una disminució respecte del pressupost de gairebé un 8%. Una part d’aquesta desviació es dóna perquè aquí sí que s’ha actuat per la tendència cada cop més gran a reduir al màxim les necessitats d’ingressar pacients en règim d’hospitalització, aplicant tècniques de cirurgia sense ingrés i traslladant a l’àmbit de primària seguiments assistencials que es poden dur a terme en aquest règim assistencial.

Tot i això, la pèrdua de facturació en el règim d’hospitalització queda compensada en bona part pel creixement de la facturació en el règim assistencial d’urgències, gràcies, bàsicament, a l’increment de les assistències a pacients que pertanyen a companyies d’assegurances estrangeres i a pacients privats, segons diu el SAAS en la memòria.

El PS demana la denúncia i la documentació annexa sobre les irregularitats al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària enviada pel Govern a la fiscalia

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS) Rosa Gili ha tramitat una nova demanda d’informació vinculada al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) perquè el Govern li faciliti tot el dossier que ha tramitat a la fiscalia en relació a les irregularitats detectades a la parapública pel Tribunal de Comptes els anys 2013 i 2014, corroborades també pels informes d’intervenció de l’executiu. D’aquesta manera, el PS es referma en la voluntat, manifestada dijous passat en la sessió de control al Consell General, de fer un seguiment molt directe de l’evolució d’aquesta qüestió.

En l’escrit tramitat a Sindicatura, la parlamentària reclama que se li faci arribar la “còpia íntegra de la denúncia a la fiscalia de l’expedient del SAAS”. També es demana que s’hi adjunti una “relació dels documents” que l’acompanyen.

La consellera general ha recordat que en la passada sessió de control al Govern ja es va anunciar que “els socialdemòcrates tenim la intenció de participar en el procés penal en curs referent a les irregularitats”. Per tant, va apuntar, s’ha fet la demanda de tota aquesta documentació “per fer-ne un seguiment i saber exactament com està tot”. En aquest sentit, es vol remarcar que va ser el PS qui, ja ara fa uns mesos, va denunciar la gravetat de les nombroses irregularitats que el Tribunal de Comptes havia detectat en la gestió del SAAS en els seus informes de fiscalització dels exercicis 2013 i 2014, unes deficiències que, com es desprèn de la documentació sol·licitada anteriorment per Gili, també eren conegudes pel servei d’intervenció del Govern. Ja l’estiu passat, en roda de premsa, els consellers socialdemòcrates van alertar que es podia parlar perfectament de l’existència d’una xarxa de corrupció a la parapública. Ha estat la pressió feta per la formació la que, finalment, ha forçat el Govern a portar l’assumpte a la fiscalia, van indicar des del partit.