El SAAS regularitza quinze places d’auxiliars eventuals a El Cedre

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicava ahir un edicte per cobrir quinze places d’auxiliars d’infermeria per al centre sociosanitari El Cedre i dues places més per a la bugaderia d’aquest centre. No es tracta de l’increment de plantilla que s’espera que tingui el centre quan s’acabi l’estudi sobre personal que encara no es té, sinó del que ja va dir el mateix ministre de Salut, Carles Álvarez, sobre la normalització per l’alt índex d’eventualitat al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). En aquest cas concret es tracta d’un edicte per regularitzar quinze places d’eventuals.

El que sí que ha confirmat la direcció del SAAS és que el metge de família ja forma part de la plantilla de professionals del centre socio­sanitari com a personal fix, des de l’octubre passat. Falta, doncs, la contractació d’un altre metge, especialitzat en malalties greus o cròniques, de forma puntual, segons va anunciar el mateix cap de Govern, Antoni Martí, el 15 de setembre passat. De fet de cara al pressupost del 2017 del SAAS es preveu la contractació d’aquest facultatiu per a la rehabilitació dels pacients crònics per trenta hores setmanals.

Altres contractacions que es projecten per a l’any vinent són tres auxiliars d’infermeria a temps complet per reforçar els caps de setmana i les nits, ja que ara només hi ha una infermera per a més de cent usuaris. També es preveu contractar dues infermeres a temps complet pel canvi d’horari de les infermeres referents i un educador social per augmentar la dinamització de les tardes, així com un monitor per als dies festius. Aquests dos últims a temps parcial.